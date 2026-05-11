Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Así podes visitar por dentro espazos patrimoniais e culturais únicos de Santiago de balde

O Consorcio de Santiago organizará visitas abertas a igrexas, obras de restauración, ensaios da Real Filharmonía e á súa sede histórica

Adriana Quesada
Adriana Quesada
11/05/2026 09:24
O programa da Semana da Administración Aberta permitirá achegarse ao traballo do Consorcio de Santiago a través de actividades gratuítas entre o 19 e o 22 de maio
O programa da Semana da Administración Aberta permitirá achegarse ao traballo do Consorcio de Santiago a través de actividades gratuítas entre o 19 e o 22 de maio
Santiago Turismo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

O Consorcio de Santiago súmase do 19 ao 22 de maio á Semana da Administración Aberta, unha iniciativa de carácter internacional impulsada pola Alianza para o Goberno Aberto (Open Gov Week), que ten como obxectivo achegar a cidadanía ás administracións públicas e dar a coñecer o seu funcionamento e actuacións.

Baixo o lema “Ven e coñécenos!”, o organismo organiza un programa de actividades de balde e abertas ao público que permitirá coñecer de primeira man o seu labor na conservación do patrimonio, na rehabilitación arquitectónica e na promoción cultural en Santiago de Compostela.

Ao longo de catro días, as persoas participantes poderán acceder a espazos de especial interese patrimonial e cultural, así como coñecer distintas actuacións impulsadas polo Consorcio en diferentes fases. Así, inclúense a visita á Igrexa das Ánimas, na que o Consorcio realizou no ano 2011 a restauración dos seus retablos; á obra de restauración do hórreo situado no Parque de Vista Alegre, actualmente en execución; e á Igrexa de Santa María de Conxo, onde se levará a cabo unha intervención proximamente.

No ámbito cultural, o programa inclúe a posibilidade de asistir a ensaios da Real Filharmonía de Galicia no Auditorio de Galicia, así como a visita á Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM), ambas entidades xestionadas polo Consorcio, ofrecendo unha visión directa do seu funcionamento e da actividade musical na cidade.

Ademais, abriranse as portas da sede do Consorcio no Pazo de Vaamonde, edificio que foi residencia do doutor Vaamonde, coñecido e popular médico compostelán que introduciu os raios X na cidade, permitindo á cidadanía achegarse tamén á súa historia e á actividade institucional que hoxe acolle.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O Ateneo de Santiago proxectará este martes a película ‘Sombras no paraíso’

O Ateneo de Santiago proxecta ‘Sombras no paraíso’ no seu novo ciclo dedicado a Aki Kaurismäki
Eladio González Lois
O Auditorio de Galicia acolle este martes a estrea de Compostela In-audita, unha proposta escénica baseada na paisaxe sonora de rúas, barrios e parroquias compostelás

Santiago convértese en música e memoria sonora no Auditorio de Galicia
Redacción
Tanxugueiras, en concierto

As Tanxugueiras darán comezo as festas da Ascensión cun evento especial
Redacción
Celia Balboa, durante su aparición en el documental ‘En loita’, que abordará la memoria oral y el papel de las mujeres en el movimiento estudiantil gallego

Mazarelos proyecta en la USC el documental ‘En loita’ con un coloquio sobre memoria y feminismo
Eladio González Lois