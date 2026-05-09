El Obra asciende a la ACB: crónica de un regreso histórico

La Caldeira presentó un ambiente espectacular durante el partido que certificó el regreso del Obra a la máxima categoría Eladio Lois

El Monbus Obradoiro ya es equipo de ACB. Sar vivió este viernes una de esas noches destinadas a quedar grabadas en la memoria colectiva del obradoirismo. El conjunto compostelano derrotó con autoridad al Gipuzkoa por 85-64 y certificó el ansiado ascenso directo tras finalizar a la cabeza en la clasificación de Primera FEB.

La Caldeira respondió desde mucho antes del salto inicial, consciente de que el partido tenía aroma de final. Y el equipo de Diego Epifanio no falló. Con un ambiente ensordecedor, un trabajo defensivo sobresaliente y un Sergi Quintela sencillamente descomunal, el Obra fue construyendo poco a poco una victoria que terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta.

Quintela marca el camino

El encuentro comenzó con la tensión propia de una noche histórica. Gipuzkoa resistió el empuje inicial de Sar y el primer cuarto transcurrió bajo una igualdad constante, aunque siempre con el Obra ligeramente por delante. Los compostelanos encontraron en Quintela a su principal referencia ofensiva, mientras el colectivo defensivo mantenía controlado al conjunto visitante.

El primer parcial concluyó con un ajustado 26-24 favorable a los santiagueses. En la pausa previa al segundo cuarto, se produjo un homenaje al Obradoiro Peleteiro, reciente campeón cadete, en una pausa que volvió a conectar a Sar con el sentimiento de cantera y pertenencia que rodea al club.

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A la vuelta a pista, Quintela siguió absolutamente enchufado. El base lideró la iniciativa ofensiva del Obra y firmó varias acciones defensivas de enorme mérito. Gipuzkoa logró ponerse momentáneamente por delante, pero el conjunto local respondió con su mejor versión atrás: recuperaciones, transiciones rápidas y varios contraataques permitieron mantener la ventaja.

Algunas decisiones arbitrales muy protestadas por Sar encendieron todavía más a la Caldeira. Lejos de desconcentrarse, el Obra convirtió ese ambiente en combustible competitivo y abrió una pequeña brecha gracias a varios robos culminados en canastas fáciles.

El cuarto también estuvo marcado por el susto protagonizado por Ngom. El pívot de Gipuzkoa sufrió un golpe en la cabeza en una acción fortuita que obligó a detener el encuentro durante varios minutos.

Al descanso, el marcador reflejaba un 47-42 que mantenía intacto el sueño compostelano.

Durante el intermedio, el ambiente festivo continuó con las actuaciones del rapero Arce y del DJ Kike Varela, mientras Sar comenzaba a creer definitivamente en el ascenso.

Sar explota

La segunda mitad mantuvo el mismo guion. Gipuzkoa resistía, pero el Obra daba siempre la sensación de tener el partido bajo control. La defensa compostelana siguió siendo el gran sostén del equipo, mientras Quintela continuaba firmando una actuación memorable.

El encuentro terminó de romperse mediado el tercer cuarto. Primero llegó un triple de Quintela. Después, otro de Andersson. Sar explotó cuando el marcador reflejó una ventaja de doce puntos para los locales.

Con el 65-56 al final del tercer cuarto, el ascenso empezaba a sentirse muy cerca.

El último parcial terminó convirtiéndose en una celebración anticipada. Un triple de Westermann que colocó 16 puntos de ventaja desató definitivamente la locura en las gradas. La Caldeira ya podía tocar la ACB con las manos.

Quintela, indiscutiblemente el hombre del partido, alcanzó los 20 puntos en medio de una ovación permanente. Y cuando restaba apenas un minuto para el final, todo Sar comenzó a entonar el ‘Miudiño’ mientras el ascenso se hacía ya irreversible.

La bocina final confirmó lo inevitable. El marcador, 85-64, desató una explosión de alegría absoluta en Sar. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados celebraron sobre la pista el regreso del Obradoiro a la máxima categoría del baloncesto español.

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Las autoridades presentes, entre ellas el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participaron en la entrega de premios en medio de un ambiente completamente desbordado por la emoción.

Mientras la plantilla levantaba el trofeo, Sar dedicó uno de los momentos más emotivos de la noche a Quintela. Desde las gradas comenzó a repetirse un cántico que acabó extendiéndose por todo el pabellón: “¡Quintela, MVP!”.

Noche histórica. El Monbus Obradoiro es de Primera. El Obra regresa a su lugar.