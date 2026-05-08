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Santiago de Compostela

Xunta y Fundación Catedral colaborarán en la conservación del patrimonio en madera de la Catedral de Santiago

El convenio incluye trabajos de asesoramiento técnico en la Torre do Reloxo, el cimborrio y la campana Berenguela

Agencias
08/05/2026 18:10
Imagen de la torre del reloj de la Catedral de Santiago, también conocida como Berenguela, cuyo proyecto de restauración sale ahora a licitación
La conselleira María Jesús Lorenzana y el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar nuevas actuaciones de conservación en elementos de madera
Santos Díez
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La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, han firmado un convenio de colaboración para el estudio, conservación y difusión del patrimonio en madera del templo compostelano.

En el acto de rúbrica, celebrado este viernes, Lorenzana ha detallado que el CIS-Madeira prestará el asesoramiento técnico necesario en las tareas de restauración de la balaustrada del cimborrio y en la estructura de madera de la Torre do Reloxo, así como en la construcción de un nuevo yugo para la campana Berenguela.

A renglón seguido, la conselleira ha puesto en valor el "altísimo nivel" de los técnicos del CIS-Madeira y el "conocimiento tan profundo" que tienen de los diferentes usos de la madera.

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Por su parte, Daniel Lorenzo ha asegurado que los trabajos realizados "serán fructíferos" y ha ensalzado que con este convenio lo que se aporta es "conocimiento".

El acuerdo, que no tiene coste económico y con una duración de cuatro años, prosigue al que la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera) y la Fundación Catedral de Santiago firmaron en 2018.

En el marco de aquel documento, restauraron el baldaquino con vigas de madera de castaño, los yugos de roble de la Torre de las Campanas y también intervinieron en las capillas de la cabecera del templo.

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