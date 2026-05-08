Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago reclama unha estratexia común para os aeroportos galegos e máis conexións ferroviarias

Goretti Sanmartín e Míriam Louzao pediron á Xunta e ao Estado maior coordinación e investimentos no sistema aeroportuario galego

Redacción
08/05/2026 18:32
A alcaldesa e a concelleira de Turismo participaron na reunión do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, onde insistiron na necesidade de mellorar a conectividade aérea e ferroviaria
A alcaldesa e a concelleira de Turismo participaron na reunión do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, onde insistiron na necesidade de mellorar a conectividade aérea e ferroviaria
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Rei, e a concelleira de Turismo, Míriam Louzao, participaron na xuntanza do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia que se desenvolveu esta mañá nas instalacións do aeroporto de Peinador, en Vigo. No transcurso desta reunión, foron informadas da previsión preliminar de investimentos en infraestruturas do sistema aeroportuario para o quinquenio 2027-2031.

A rexedora e a edil de Turismo aproveitaron o encontro para volver chamar a atención das distintas administracións sobre a necesidade de coordinar esforzos e estratexias para optimizar as capacidades do sistema aeroportuario galego.

Neste sentido, Sanmartín Rei reclamou á Xunta de Galicia que asuma “unha posición de país para a coordinación do conxunto dos aeroportos galegos” e poña en marcha unha política estratéxica “para mellorar a situación da conectividade xeral en Galicia”. A alcaldesa valorou a mudanza de postura do Goberno galego nos últimos tempos a respecto das axudas para a promoción turística, pero considera que tanto a iniciativa como as cantidades anunciadas son insuficientes. Así, a alcaldesa compostelá convidou a Xunta a “dar un paso para liderar as necesidades e intereses do país no ámbito da mobilidade e a conectividade aérea”.

Vista aérea del Aeropuerto de Santiago

Así avanzan las obras del aeropuerto de Santiago

Más información

Do mesmo modo, Goretti Sanmartín e Míriam Louzao utilizaron esta reunión do Comité para lle reclamar ao Estado melloras na conectividade entre os tres aeroportos de Galicia, co obxectivo, alén de incrementar o tráfico de pasaxeiros, de potenciar o de mercadorías. En relación con este ámbito, a rexedora recordou que “levamos tempo demandando que a estación de mercadorías da Sionlla poida ser unha realidade, así como a ligazón ferroviaria entre o aeroporto Rosalía de Castro e o centro da cidade de Santiago”.

Pola súa banda, a edil de Turismo, Míriam Louzao, sinalou que a reunión permitiu ao Concello de Santiago expor “cuestións que se poden mellorar na situación do noso aeroporto e do conxunto do sistema aeroportuario de Galicia”. A edil lembrou que o Concello traballa “desde hai moito tempo e en solitario” para captar rutas e ampliar as conexións do aeroporto Rosalía de Castro, que representa en definitiva “un incremento da conectividade aérea xeral para toda Galicia”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O profesor Carlos García Resúa foi elixido decano da Facultade de Óptica e Optometría nunha xunta extraordinaria na que obtivo 28 dos 35 votos emitidos

Carlos García Resúa, novo decano da Facultade de Óptica e Optometría da USC
Redacción
A exposición itinerante repasa a evolución de Mercasa desde 1966 e destaca o papel da Rede de Mercas no abastecemento alimentario e na distribución de produtos frescos

Santiago inaugura a exposición polos 60 anos de Mercasa e da Rede de Mercas
Redacción
A alcaldesa e a concelleira de Turismo participaron na reunión do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, onde insistiron na necesidade de mellorar a conectividade aérea e ferroviaria

Santiago reclama unha estratexia común para os aeroportos galegos e máis conexións ferroviarias
Redacción
O espectáculo 'Vicenta Lorca', incluído no ciclo Foco NeoTrad de Compostela Cultura, reunirá sobre o escenario a Óscar Cobos, Inés Salvado e Abe Rábade

Lorca regresa ao Auditorio de Galicia a través da danza, a música e a memoria
Redacción