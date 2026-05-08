Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago inaugura a exposición polos 60 anos de Mercasa e da Rede de Mercas

A mostra poderá visitarse ata o 29 de maio no CSC do Ensanche e inclúe un espazo dedicado á traxectoria de Mercagalicia

Redacción
08/05/2026 18:34
A exposición itinerante repasa a evolución de Mercasa desde 1966 e destaca o papel da Rede de Mercas no abastecemento alimentario e na distribución de produtos frescos
A exposición itinerante repasa a evolución de Mercasa desde 1966 e destaca o papel da Rede de Mercas no abastecemento alimentario e na distribución de produtos frescos
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

O Centro Sociocultural do Ensanche acolle desde hoxe a exposición 'Mercasa, desde 1966 ao servizo da cadea alimentaria', que percorre os 60 anos de historia da empresa pública e o seu papel vertebrador coa Rede de Mercas, a maior rede pública de mercados maioristas do mundo, presente en 24 cidades do Estado, entre elas Santiago. A mostra foi inaugurada este mediodía polo presidente de Mercasa, José Miñones, o concelleiro de Centros Socioculturais e Mercados, Xan Duro, e a directora xerente de Mercagalicia, Belén Hernández.

A mostra, de carácter itinerante, inicia o seu percorrido en Santiago, e poderá visitarse ata o próximo 29 de maio no Centro Sociocultural do Ensanche. A través de paneis informativos e diferente material gráfico, a exposición repasa a evolución de Mercasa desde a súa creación en 1966, destacando a súa vocación de servizo público e a súa contribución ao correcto funcionamento da cadea alimentaria, así como os retos actuais e futuros do sector. Mercagalicia, empresa participada polo Concello de Santiago e por Mercasa, conta cun panel especial dentro da exposición, dedicado á súa traxectoria e ao seu papel dentro da Rede.

A mostra poderá visitarse ata finais de mes no CSC Maruxa e Coralia e incluirá o día 18 unha charla sobre a situación do Sáhara con expertos

'Area e Esquecemento' leva ao CSC Maruxa e Coralia a realidade dos campamentos saharauís de Tindouf

Más información

Durante o acto, o presidente de Mercasa subliñou a estreita colaboración co Concello de Santiago de Compostela e puxo en valor o traballo conxunto entre institucións para afrontar os desafíos de futuro da distribución alimentaria, apostando pola eficiencia, a sustentabilidade e o servizo á cidadanía. Pola súa banda, o concelleiro Xan Duro felicitou a Mercasa pola súa traxectoria ao longo de seis décadas, destacando a importancia de que Mercagalicia forme parte activa da Rede de Mercas, como elemento clave do sistema alimentario en Galicia e no conxunto do país.

Con esta exposición, Mercasa reforza o seu compromiso coa divulgación da súa historia e o seu papel estratéxico no abastecemento alimentario, achegando ao público xeral o valor dunha rede que é esencial para o funcionamento diario das cidades e o acceso a alimentos frescos e de calidade.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O profesor Carlos García Resúa foi elixido decano da Facultade de Óptica e Optometría nunha xunta extraordinaria na que obtivo 28 dos 35 votos emitidos

Carlos García Resúa, novo decano da Facultade de Óptica e Optometría da USC
Redacción
A exposición itinerante repasa a evolución de Mercasa desde 1966 e destaca o papel da Rede de Mercas no abastecemento alimentario e na distribución de produtos frescos

Santiago inaugura a exposición polos 60 anos de Mercasa e da Rede de Mercas
Redacción
A alcaldesa e a concelleira de Turismo participaron na reunión do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, onde insistiron na necesidade de mellorar a conectividade aérea e ferroviaria

Santiago reclama unha estratexia común para os aeroportos galegos e máis conexións ferroviarias
Redacción
O espectáculo 'Vicenta Lorca', incluído no ciclo Foco NeoTrad de Compostela Cultura, reunirá sobre o escenario a Óscar Cobos, Inés Salvado e Abe Rábade

Lorca regresa ao Auditorio de Galicia a través da danza, a música e a memoria
Redacción