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Santiago de Compostela

La galería Dupla despide la exposición de Alba Troiteiro con una sesión vermú y DJ en directo

El espacio expositivo prolonga una semana más la muestra ‘Pasen y vean’ tras la buena acogida del público

Eladio Lois
Eladio Lois
08/05/2026 06:42
Exterior de la galeria Dupla
Exterior de la galeria Dupla (archivo)
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La galería Dupla de Santiago de Compostela despedirá este sábado la exposición ‘Pasen y vean’, de la artista gallega Alba Troiteiro, con una sesión vermú abierta al público que pondrá el broche final a una muestra inspirada en el imaginario circense.

La actividad se celebrará el próximo 9 de mayo a partir de las 12.30 horas y contará con música del DJ compostelano Javier Rial antes del cierre definitivo de la exposición, cuya duración se amplió varios días más debido a la buena acogida obtenida desde su inauguración.

La galería Dupla acogerá este sábado la despedida de la exposición ‘Pasen y vean’
La galería Dupla acogerá este sábado la despedida de la exposición ‘Pasen y vean’
Cedida

‘Pasen y vean’ propone una inmersión en el universo artístico y escénico del circo a través de la mirada de Alba Troiteiro, creadora nacida en Soutomaior y vinculada en sus inicios al Circo Nove.

La artista incorpora a sus obras referencias visuales y performativas del mundo circense, no solo como recurso estético, sino también como herramienta narrativa y de diálogo escénico. Su trabajo abarca disciplinas como las artes plásticas, el muralismo, el tatuaje o la performance pictórica

Claroscuro, archivo fotográfico y protagonismo femenino

La exposición se construye también a partir del uso del archivo fotográfico como fuente de inspiración. A través de estas referencias, Troiteiro desarrolla composiciones marcadas por el claroscuro y por una fuerte presencia de la figura femenina como eje narrativo de sus piezas.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidade de Vigo y con un máster en Creación e Investigación Artística por la Universitat de Barcelona, la artista completó además formación en serigrafía artística en la EMAO de Vigo y participó en programas europeos de voluntariado artístico en Italia.

A lo largo de su trayectoria, Alba Troiteiro ha participado en exposiciones colectivas y acciones escénicas en espacios como el Museo Reina Sofía, el Museo de Pontevedra o el Auditorio de Galicia, además de festivales y centros culturales de Galicia, Madrid, Barcelona, Bilbao y Portugal.

Desde Dupla destacan que la obra de la artista articula “o xogo, o rito e a emoción” a través de un lenguaje visual propio marcado por la tensión entre composición, gesto y narrativa.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 9 de mayo en el horario habitual de la galería, de lunes a viernes entre las 11.00 y las 14.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas.

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