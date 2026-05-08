Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El punto limpio de Ames registró 761 entradas en marzo

La mezcla de hormigón, ladrillo y otros materiales, junto a la madera, volvieron a liderar los residuos más depositados tanto en O Milladoiro como en la unidad móvil

Eladio Lois
Eladio Lois
08/05/2026 08:54
La madera y los residuos de obra volvieron a liderar los materiales más depositados en O Milladoiro
La madera y los residuos de obra volvieron a liderar los materiales más depositados en O Milladoiro
Concello de Ames
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620 X 50 LICEO LAPAZ

El punto limpio de Ames registró durante el pasado mes de marzo un total de 761 entradas de residuos, una cifra que supone 44 más que el mes anterior y que vuelve a reflejar el elevado uso de este servicio por parte de la vecindad del municipio. Del total de accesos contabilizados, 726 correspondieron al punto limpio de O Milladoiro y otras 35 entradas fueron registradas en el punto limpio móvil.

El servicio municipal, situado en la rúa das Hedras del parque empresarial Novo Milladoiro, permite a la ciudadanía depositar objetos y materiales que no pueden ser eliminados a través de los contenedores convencionales. Según destaca el Concello de Ames, estas cifras continúan evidenciando el nivel de concienciación ambiental existente en el municipio y la importancia creciente de la separación y reutilización de residuos.

Entre los residuos más depositados durante marzo volvieron a situarse la mezcla de hormigón, ladrillo y otros materiales, con un total de 4.746 kilogramos, así como la madera, que alcanzó los 4.463 kilogramos. A mayores, los usuarios también depositaron 1.645 kilogramos de metales, 606 kilogramos de plásticos y 606 unidades de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos. 

Más servicios y ampliación del punto limpio móvil

En el caso del punto limpio móvil, los residuos más habituales fueron los pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, con 48 unidades registradas. También destacaron los metales, la madera, la ropa, el aceite vegetal y los plásticos entre los materiales más depositados en esta unidad itinerante.

El Concello recuerda además que el punto limpio de O Milladoiro amplió recientemente sus horarios y actualmente presta servicio de lunes a sábado tanto en horario de mañana como de tarde, entre las 09.00 y las 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Además, el punto limpio móvil continúa ampliando su presencia en distintas zonas del municipio. El último sábado de cada mes ofrece servicio en las urbanizaciones de Aldea Nova, Agro do Muíño y As Mimosas, con el objetivo de facilitar el reciclaje y la correcta gestión de residuos a más vecinos y vecinas de Ames.

El vehículo dispone de distintos colectores específicos para cada tipo de material y cuenta con personal encargado de orientar a los usuarios sobre dónde depositar cada residuo. Entre los objetos admitidos figuran aerosoles, aceite doméstico, baterías, lámparas, pequeños electrodomésticos, pinturas, ropa, calzado o teléfonos móviles.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O Concello de Santiago presentou a nova edición do FunFunFun, que se celebrará o 6 de xuño na Casa das Máquinas

O FunFunFun celebra a súa VIII edición na Casa das Máquinas como referente da autoedición
Redacción
Rebeliom do Inframundo actuará este venres na Sala Capitol

A Sala Capitol prepárase para unha noite histórica con Rebeliom do Inframundo e o seu novo LP
Eladio González Lois
As propostas poden presentarse ata o 13 de maio e os proxectos escollidos recibirán unha dotación económica de ata 6.000 euros para a súa produción e exhibición na Zona C

Últimos días para optar á convocatoria artística da Zona C para 2026 e 2027
Redacción
O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) de Santiago será sede entre o 8 e o 12 de xuño dun encontro que combinará unha escola formativa e un simposio

O IGFAE acollerá en xuño un encontro internacional sobre ciencia de datos e física fundamental
Redacción