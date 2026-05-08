El punto limpio de Ames registró 761 entradas en marzo

La madera y los residuos de obra volvieron a liderar los materiales más depositados en O Milladoiro Concello de Ames

El punto limpio de Ames registró durante el pasado mes de marzo un total de 761 entradas de residuos, una cifra que supone 44 más que el mes anterior y que vuelve a reflejar el elevado uso de este servicio por parte de la vecindad del municipio. Del total de accesos contabilizados, 726 correspondieron al punto limpio de O Milladoiro y otras 35 entradas fueron registradas en el punto limpio móvil.

El servicio municipal, situado en la rúa das Hedras del parque empresarial Novo Milladoiro, permite a la ciudadanía depositar objetos y materiales que no pueden ser eliminados a través de los contenedores convencionales. Según destaca el Concello de Ames, estas cifras continúan evidenciando el nivel de concienciación ambiental existente en el municipio y la importancia creciente de la separación y reutilización de residuos.

Entre los residuos más depositados durante marzo volvieron a situarse la mezcla de hormigón, ladrillo y otros materiales, con un total de 4.746 kilogramos, así como la madera, que alcanzó los 4.463 kilogramos. A mayores, los usuarios también depositaron 1.645 kilogramos de metales, 606 kilogramos de plásticos y 606 unidades de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos.

Más servicios y ampliación del punto limpio móvil

En el caso del punto limpio móvil, los residuos más habituales fueron los pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, con 48 unidades registradas. También destacaron los metales, la madera, la ropa, el aceite vegetal y los plásticos entre los materiales más depositados en esta unidad itinerante.

El Concello recuerda además que el punto limpio de O Milladoiro amplió recientemente sus horarios y actualmente presta servicio de lunes a sábado tanto en horario de mañana como de tarde, entre las 09.00 y las 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Además, el punto limpio móvil continúa ampliando su presencia en distintas zonas del municipio. El último sábado de cada mes ofrece servicio en las urbanizaciones de Aldea Nova, Agro do Muíño y As Mimosas, con el objetivo de facilitar el reciclaje y la correcta gestión de residuos a más vecinos y vecinas de Ames.

El vehículo dispone de distintos colectores específicos para cada tipo de material y cuenta con personal encargado de orientar a los usuarios sobre dónde depositar cada residuo. Entre los objetos admitidos figuran aerosoles, aceite doméstico, baterías, lámparas, pequeños electrodomésticos, pinturas, ropa, calzado o teléfonos móviles.