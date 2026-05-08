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Santiago de Compostela

El Monbus Obradoiro lanza descuentos especiales en su tienda durante el partido de este viernes

El club aplicará una rebaja adicional del 25% en todos los productos de la tienda física del Multiusos Fontes do Sar

Eladio Lois
Eladio Lois
08/05/2026 12:17
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El Monbus Obradoiro activará este viernes una promoción especial de fin de temporada en la Tenda Obradoiro coincidiendo con la celebración del partido en el Multiusos Fontes do Sar. La iniciativa estará disponible únicamente durante unas horas y permitirá acceder a descuentos adicionales en todos los productos de la tienda física del club.

La promoción comenzará a las 19.45 horas y se mantendrá activa hasta el inicio del tercer cuarto del encuentro. Según ha informado la entidad compostelana, el descuento será de un 25% adicional aplicado sobre todos los artículos disponibles en la tienda situada en el hall principal del recinto deportivo.

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