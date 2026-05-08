El Monbus Obradoiro lanza descuentos especiales en su tienda durante el partido de este viernes

El Monbus Obradoiro activará este viernes una promoción especial de fin de temporada en la Tenda Obradoiro coincidiendo con la celebración del partido en el Multiusos Fontes do Sar. La iniciativa estará disponible únicamente durante unas horas y permitirá acceder a descuentos adicionales en todos los productos de la tienda física del club.

La promoción comenzará a las 19.45 horas y se mantendrá activa hasta el inicio del tercer cuarto del encuentro. Según ha informado la entidad compostelana, el descuento será de un 25% adicional aplicado sobre todos los artículos disponibles en la tienda situada en el hall principal del recinto deportivo.