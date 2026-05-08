Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Borja Verea busca en Bruselas ideas y contactos para afrontar los retos de Santiago

El líder del PP compostelano mantuvo reuniones sobre vivienda, movilidad, turismo y fondos europeos durante una jornada de trabajo en instituciones comunitarias

Eladio Lois
Eladio Lois
08/05/2026 16:49
Borja Verea mantuvo reuniones en el Parlamento Europeo durante su visita a Bruselas
Borja Verea mantuvo reuniones en el Parlamento Europeo durante su visita a Bruselas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, desarrolló este jueves una jornada de trabajo en Bruselas centrada en cuestiones relacionadas con la vivienda, la movilidad, el turismo, los fondos europeos y los principales desafíos urbanos que afrontan actualmente las ciudades europeas.

Durante la visita, el dirigente popular estuvo acompañado por los eurodiputados Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez Lázara en un encuentro con funcionarios y técnicos europeos vinculados a la Comisión REGI del Parlamento Europeo, especializada en política regional y desarrollo urbano. En la reunión se abordaron asuntos relacionados con el papel de las ciudades en la planificación territorial europea y el acceso a financiación comunitaria.

Aena asegura que la actuación avanza conforme a la planificación prevista

Así avanzan las obras del aeropuerto de Santiago

Más información

A lo largo de la jornada, Verea participó además en diferentes reuniones institucionales dentro del Parlamento Europeo y siguió sesiones vinculadas al Comité Europeo de las Regiones. Según explicó, considera importante que Santiago “teña presenza e interlocución nos espazos europeos nos que tamén se debaten cuestións que afectan ás cidades”. 

Vivienda, movilidad y modelos europeos de seguridad

El líder popular mantuvo también un encuentro con Filippo Terrusso, con quien analizó el papel de las ciudades y regiones europeas en la definición de las políticas comunitarias y los desafíos que afrontan los gobiernos locales. “Santiago ten enormes oportunidades de futuro, pero necesita planificación, ambición e capacidade para aprender tamén das cidades que mellor están funcionando en Europa”, afirmó Verea.

La agenda incluyó además reuniones con representantes de Eurocities y con la eurodiputada portuguesa Ana Miguel Pedro para abordar cuestiones vinculadas a la movilidad, el turismo, la cooperación entre ciudades y la conexión atlántica entre Galicia y Portugal.

La visita continuará este viernes con nuevos encuentros centrados especialmente en modelos europeos de seguridad, convivencia y gestión urbana, entre ellos una visita a la ciudad belga de Mechelen, reconocida en los últimos años por sus políticas de cohesión social.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O profesor Carlos García Resúa foi elixido decano da Facultade de Óptica e Optometría nunha xunta extraordinaria na que obtivo 28 dos 35 votos emitidos

Carlos García Resúa, novo decano da Facultade de Óptica e Optometría da USC
Redacción
A exposición itinerante repasa a evolución de Mercasa desde 1966 e destaca o papel da Rede de Mercas no abastecemento alimentario e na distribución de produtos frescos

Santiago inaugura a exposición polos 60 anos de Mercasa e da Rede de Mercas
Redacción
A alcaldesa e a concelleira de Turismo participaron na reunión do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, onde insistiron na necesidade de mellorar a conectividade aérea e ferroviaria

Santiago reclama unha estratexia común para os aeroportos galegos e máis conexións ferroviarias
Redacción
O espectáculo 'Vicenta Lorca', incluído no ciclo Foco NeoTrad de Compostela Cultura, reunirá sobre o escenario a Óscar Cobos, Inés Salvado e Abe Rábade

Lorca regresa ao Auditorio de Galicia a través da danza, a música e a memoria
Redacción