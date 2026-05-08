Borja Verea busca en Bruselas ideas y contactos para afrontar los retos de Santiago

Borja Verea mantuvo reuniones en el Parlamento Europeo durante su visita a Bruselas Cedida

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, desarrolló este jueves una jornada de trabajo en Bruselas centrada en cuestiones relacionadas con la vivienda, la movilidad, el turismo, los fondos europeos y los principales desafíos urbanos que afrontan actualmente las ciudades europeas.

Durante la visita, el dirigente popular estuvo acompañado por los eurodiputados Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez Lázara en un encuentro con funcionarios y técnicos europeos vinculados a la Comisión REGI del Parlamento Europeo, especializada en política regional y desarrollo urbano. En la reunión se abordaron asuntos relacionados con el papel de las ciudades en la planificación territorial europea y el acceso a financiación comunitaria.

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A lo largo de la jornada, Verea participó además en diferentes reuniones institucionales dentro del Parlamento Europeo y siguió sesiones vinculadas al Comité Europeo de las Regiones. Según explicó, considera importante que Santiago “teña presenza e interlocución nos espazos europeos nos que tamén se debaten cuestións que afectan ás cidades”.

Vivienda, movilidad y modelos europeos de seguridad

El líder popular mantuvo también un encuentro con Filippo Terrusso, con quien analizó el papel de las ciudades y regiones europeas en la definición de las políticas comunitarias y los desafíos que afrontan los gobiernos locales. “Santiago ten enormes oportunidades de futuro, pero necesita planificación, ambición e capacidade para aprender tamén das cidades que mellor están funcionando en Europa”, afirmó Verea.

La agenda incluyó además reuniones con representantes de Eurocities y con la eurodiputada portuguesa Ana Miguel Pedro para abordar cuestiones vinculadas a la movilidad, el turismo, la cooperación entre ciudades y la conexión atlántica entre Galicia y Portugal.

La visita continuará este viernes con nuevos encuentros centrados especialmente en modelos europeos de seguridad, convivencia y gestión urbana, entre ellos una visita a la ciudad belga de Mechelen, reconocida en los últimos años por sus políticas de cohesión social.