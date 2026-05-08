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Santiago de Compostela

Augas de Galicia instala 15 paneis informativos en zonas de risco de inundación en Oroso e Santiago

A actuación busca reforzar a prevención e a concienciación cidadá nas áreas máis sensibles do río Tambre-Sigüeiro

Redacción
08/05/2026 18:10
A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático colocou 15 paneis informativos en puntos de risco de inundación en Oroso e Santiago
A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático colocou 15 paneis informativos en puntos de risco de inundación en Oroso e Santiago
Xunta
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La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, acaba de completar la instalación de un total de 15 paneles informativos en diferentes puntos identificados por el riesgo de inundación en los ayuntamientos de Oroso y Santiago de Compostela con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre los peligros e implicaciones asociadas a episodios de inundación así como sobre las medidas preventivas y pautas de actuación recomendadas en caso de que se produzcan.

En concreto, se colocaron 15 carteles de distintos tipos (9 reducidos, 3 generales a 2 caras, 2 generales a 1 cara y uno infantil) en el área de riesgo potencial significativo de inundación del Río Tambre-Sigüeiro. La mayoría de ellos están en el ayuntamiento de Oroso y dos en el de Santiago de Compostela.

Según se recoge en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PXRI) de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, esta zona de riesgo pertenece al grupo IV, que es aquel en el que están incluidas las áreas fluviales de mayor peligrosidad y riesgo desde el punto de vista de la posibilidad de que se produzcan desbordamientos.

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Precisamente, la colocación de estos elementos pretende mejorar la conciencia pública sobre la dinámica natural de los ríos y reforzar la seguridad y las medidas de protección de la ciudadanía. Se trata de un trabajo enmarcado en el Plan estratégico de divulgación de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Pedarpsi) y que da continuidad a la instalación de estos paneles en otras zonas sensibles de la Demarcación Galicia-Costa.

El organismo autonómico refuerza de este modo el compromiso con la prevención y gestión sostenible de eventuales inundaciones, en estrecha colaboración con las administraciones locales y autonómicas y cumpliendo con el PXRI vigente hasta 2027, que está siendo sometido ya a revisión en aplicación de la directiva comunitaria para la gestión del riesgo de inundación.

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En el caso concreto de las actuaciones de señalización en Oroso y Santiago de Compostela, los trabajos para instalar estos carteles en el entorno del río Tambre —con un coste de cerca de 5.800 euros— se enmarcan en el contrato de Augas de Galicia para la prestación del servicio de concienciación y divulgación del riesgo de inundación y señalización de las áreas que se encuentran en esta situación, que cuenta con una inversión global de cerca de 700.000 euros.

Al amparo de este contrato y dentro del Pedarpsi se desarrollan también talleres en los centros de educación infantil y primaria existentes en las proximidades de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación para concienciar a las nuevas generaciones sobre las inundaciones y la influencia que tienen las acciones del ser humano en los entornos fluviales y en el funcionamiento de los cauces de agua.

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