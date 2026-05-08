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Santiago de Compostela

Así avanzan las obras del aeropuerto de Santiago

Los trabajos incluyen la renovación del pavimento, la sustitución del sistema de iluminación y mejoras para operar con baja visibilidad

Eladio Lois
Eladio Lois
08/05/2026 15:37
Aena asegura que la actuación avanza conforme a la planificación prevista
Aena asegura que la actuación avanza conforme a la planificación prevista
Aena
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Las obras de regeneración de la pista del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro continúan avanzando “según la planificación prevista”, tal y como ha informado este viernes Aena. Los trabajos se están desarrollando de manera simultánea en distintos ámbitos de la infraestructura aeroportuaria, incluyendo la pavimentación de la pista, las instalaciones eléctricas, el sistema de drenaje y la sustitución del sistema de ayudas para operar en condiciones de baja visibilidad.

Trabajos de regeneración del pavimento en la pista del aeropuerto compostelano
Trabajos de regeneración del pavimento en la pista del aeropuerto compostelano
Aena

Según los datos facilitados por el gestor aeroportuario, la superficie sobre la que se está actuando equivale a una carretera de dos carriles entre el aeropuerto compostelano y el centro de Santiago. Además, en varios puntos de la pista fue necesario realizar excavaciones y rellenos de hasta 1,5 metros de profundidad para acometer una regeneración profunda del pavimento.

Aena señala que el volumen de movimiento de tierras ejecutado durante la obra equivale a “vaciar y volver a llenar nueve piscinas olímpicas”. 

Más de 150 kilómetros de cableado

Las actuaciones incluyen también la sustitución completa del sistema de iluminación de la pista. Para ello, se están ejecutando aproximadamente cuatro kilómetros de canalizaciones, además de la instalación de más de 150 kilómetros de cableado y alrededor de 900 balizas luminosas.

La intervención forma parte de las obras de mejora que se están llevando a cabo en el aeropuerto compostelano, una infraestructura clave para las conexiones aéreas de Galicia y especialmente para Santiago de Compostela, principal puerta de entrada internacional de la comunidad durante buena parte del año.

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