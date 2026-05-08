Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

'Area e Esquecemento' leva ao CSC Maruxa e Coralia a realidade dos campamentos saharauís de Tindouf

A exposición impulsada pola Unidade de Atención ás Migracións reúne fotografías de Javier Iglesias para reivindicar a memoria do conflito do Sáhara Occidental cincuenta anos despois da Marcha Verde

Redacción
08/05/2026 08:09
A mostra poderá visitarse ata finais de mes no CSC Maruxa e Coralia e incluirá o día 18 unha charla sobre a situación do Sáhara con expertos
A mostra poderá visitarse ata finais de mes no CSC Maruxa e Coralia e incluirá o día 18 unha charla sobre a situación do Sáhara con expertos
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620 X 50 LICEO LAPAZ

O Centro Sociocultural Maruxa e Coralia acolle ata finais de mes “Area e Esquecemento”, unha exposición impulsada pola Unidade Municipal de Atención ás Migracións que reúne fotografías de Javier Iglesias nos campamentos de refuxiados de Tindouf. A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, explicou hoxe que o obxectivo da mostra “é chamar á veciñanza de Santiago a non esquecer o conflito do Sáhara Occidental”.

A tenenta de alcaldesa e o fotógrafo Javier Iglesias fixeron hoxe un percorrido pola exposición, no que tamén participou o edil de Centros Socioculturais, Xan Duro. María Rozas incidiu en que “50 anos despois da Marcha Verde, e cando todas miramos con preocupación outros conflitos recentes, non podemos permitir que se normalicen realidades coma as que se viven no Sáhara”. Nese sentido, lembrou que “temos xeracións enteiras que naceron e medraron en campamentos de refuxiados, son cinco décadas de tensión militar e de incumprimentos dos dereitos humanos, e é unha obriga colectiva a de non esquecer o Sáhara”.

O Son Do Camiño desvela los horarios de 2026: así se repartirán Linkin Park, Katy Perry y Lola Índigo los escenarios del Monte do Gozo

Más información

Pola súa banda, Javier Iglesias explicou que as fotografías que se poden ver no CSC Maruxa e Coralia foron tomadas en Tindouf a finais dos anos 90, “pero están de vixente actualidade, porque a situación lamentablemente non mudou demasiado neste tempo”. O fotógrafo explicou que recuperou as imaxes ao cumprirse os 50 anos da Marcha Verde e decidiu expoñelas sen corrixir o deterioro dos orixinais “porque é o símbolo perfecto do paso do tempo no Sáhara sen solución ningunha ao conflito”.

A mostra “Area e Esquecemento” poderase visitar no CSC Maruxa e Coralia a finais de mes. Para o próximo día 18, a partir das 19.30, o centro acollerá unha charla sobre a situación do Sáhara na que participarán o fotógrafo Javier Iglesias e o profesor Santiago Jiménez, membro de OUISO, do Observatorio Galego para o Sáhara e do Colectivo Al-Dabarán; e o presidente do Fondo Galego de Cooperación, Juan Antonio González.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O Concello de Santiago presentou a nova edición do FunFunFun, que se celebrará o 6 de xuño na Casa das Máquinas

O FunFunFun celebra a súa VIII edición na Casa das Máquinas como referente da autoedición
Redacción
Rebeliom do Inframundo actuará este venres na Sala Capitol

A Sala Capitol prepárase para unha noite histórica con Rebeliom do Inframundo e o seu novo LP
Eladio González Lois
As propostas poden presentarse ata o 13 de maio e os proxectos escollidos recibirán unha dotación económica de ata 6.000 euros para a súa produción e exhibición na Zona C

Últimos días para optar á convocatoria artística da Zona C para 2026 e 2027
Redacción
O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) de Santiago será sede entre o 8 e o 12 de xuño dun encontro que combinará unha escola formativa e un simposio

O IGFAE acollerá en xuño un encontro internacional sobre ciencia de datos e física fundamental
Redacción