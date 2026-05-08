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Santiago de Compostela

Área Central se convierte en la capital del speedcubing este fin de semana con el 'Camino de Santiago Open 2026'

Sesenta participantes de nueve países competirán en Santiago con modalidades que van del 2x2 al Megaminx con tiempos inferiores a diez segundos

Redacción
08/05/2026 18:27
El Outlet Área Central acoge la competición organizada con la Asociación Gallega de Speedcubing
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Área Central y la Asociación Gallega de Speedcubing harán girar el cubo de Rubik este fin de semana en el Outlet Área Central. Tanto mañana sábado, mañana y tarde, y la mañana del domingo tendrá lugar en Área Central el torneo de resolución de cubos de rubik 'Camino de Santiago Open 2026'.

Un total de sesenta participantes de todas las edades, desde pequeños a personas mayores, se reunirán este fin de semana en Área Central procedentes de varios puntos de Galicia y España (Madrid, León…) y de nueve nacionalidades diferentes.

Para las personas ajenas a este mundo, contemplar este torneo servirá para descubrir todas las variedades que existen. Las categorías no se quedan en los clásicos 3×3, 2x2 y 4×4. Las opciones se multiplican y en este torneo habrá las modalidades Pyraminx, Skewb, Megaminx y Clock.

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La agilidad en la resolución de los cubos de Rubik se podrá ver durante el 'Camino de Santiago Open 2026' ya que participan personas que ostentan récords gallegos. Además, también competirá el campeón nacional de este año de la modalidad de Clock. Por otro lado, el público podrá ver cómo muchos de los participantes resuelven el cubo clásico en menos de los diez segundos.

Para los amantes a este juego, el campeonato 'Camino de Santiago Open 2026' es una oportunidad única para competir; pero también como punto de encuentro entre ellos y como ocasión para difundir y dar a conocer su afición.

El speedcubing no es una simple competición de velocidad. Es una actividad que fomenta la concentración, la perseverancia y el uso de técnicas para la resolución de problemas.

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