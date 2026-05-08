Alfonso Basterra no saldrá de la cárcel: la Audiencia de Salamanca deniega el permiso por “falta de asunción de responsabilidad”

Imagen de archivo de Alfonso Basterra Redacción

La Audiencia Provincial de Salamanca ha revocado el permiso penitenciario de cuatro días concedido recientemente a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija adoptiva Asunta en Santiago de Compostela en 2013. El tribunal ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía y deja sin efecto la resolución dictada el pasado 24 de marzo por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Salamanca.

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La decisión afecta al que iba a ser el primer permiso ordinario del periodista compostelano desde su ingreso en prisión. La autorización judicial había llegado después de que la Sección de Vigilancia Penitenciaria estimase una queja presentada por la defensa de Basterra contra la negativa inicial de Instituciones Penitenciarias.

La Audiencia ve “falta absoluta de asunción de responsabilidad”

En la resolución, la Audiencia Provincial sostiene que “en este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida”. Entre los argumentos expuestos, el tribunal cita la “extrema gravedad del delito cometido”, la “lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena” y la “falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos”.

La Sala considera además que, pese a la buena conducta penitenciaria del interno, la concesión del permiso resulta “prematura e injustificada”, por lo que entiende que debe prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Topas, que había rechazado la solicitud por amplia mayoría.

La Fiscalía de Salamanca ya había recurrido la concesión del permiso pocos días después de conocerse el auto favorable a Basterra. El Ministerio Público alegaba entonces falta de motivación suficiente para autorizar la salida, además de recordar que el condenado no alcanzará las tres cuartas partes de la pena hasta marzo de 2027 y que la condena completa se extiende hasta 2031.

El crimen de Asunta

Alfonso Basterra fue condenado junto a su exmujer, Rosario Porto, por el asesinato de su hija Asunta, ocurrido en septiembre de 2013 en Santiago de Compostela. La sentencia fue ratificada posteriormente tanto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como por el Tribunal Supremo.

El caso tuvo un enorme impacto mediático y social en toda España. El jurado popular declaró culpables a ambos de forma unánime tras analizar, entre otros elementos, los informes toxicológicos que apuntaban a que la menor había sido sedada con benzodiacepinas durante meses antes de su muerte.

Basterra ingresó inicialmente en la prisión de Teixeiro, en A Coruña, aunque en febrero de 2025 fue trasladado al centro penitenciario de Topas, en Salamanca, a petición propia y con autorización de Instituciones Penitenciarias.

Rosario Porto, también condenada por el crimen, falleció en noviembre de 2020 en la prisión de Brieva, en Ávila, donde se quitó la vida.

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La polémica por su novela desde prisión

En las últimas semanas también trascendió la publicación de la primera novela escrita por Basterra durante su estancia en prisión, ‘Cito’, editada por Ediciones Vitruvio. La obra, ambientada en el medio rural de Castilla y León en los años 40, fue dedicada por el autor a su hija Asunta.

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La publicación generó una importante controversia debido a la figura de su autor y a las circunstancias del caso, aunque desde la editorial defendieron la calidad literaria de la obra y el derecho a la creación artística.