Mi cuenta

A Sala Capitol prepárase para unha noite histórica con Rebeliom do Inframundo e o seu novo LP

A banda pioneira do rap galego actuará este venres en Santiago acompañada de artistas como Hard GZ, Kaze, Wöyza ou Iria Medraño
Eladio Lois
08/05/2026 10:23
Rebeliom do Inframundo actuará este venres na Sala Capitol
Rebeliom do Inframundo desembarca esta fin de semana na Sala Capitol para presentar en directo o seu novo disco, ‘Orgulho’, nun concerto que chega xa co cartel de entradas esgotadas. A cita celebrarase este venres 8 de maio a partir das 20.00 horas e converterase no único concerto en recinto pechado que a banda ofrecerá en Galicia dentro desta nova xira.

O grupo chega a Compostela nun dos momentos de maior proxección da súa carreira tras iniciar a xira ‘Orgulho’ en cidades como Barcelona, Bilbao e Madrid. Sobre o escenario da Capitol estarán tamén artistas convidados como Hard GZ, Kaze, Wöyza e Iria Medraño, mentres que Nadie González será o encargado de abrir a velada cun showcase previo.

O novo traballo discográfico de Rebeliom do Inframundo preséntase como un álbum profundamente ligado á identidade, á memoria e ás raíces galegas. “É un traballo consciente e autocrítico, un traballo persoal que segue tendo a nosa raíz, a nosa forza e a nosa potencia, pero tamén a madurez e a calma necesarias nestes tempos convulsos”, explica Nervo, integrante da banda. 

Un disco de raíz, rabia e memoria colectiva

‘Orgulho’ supón o quinto disco da formación e reforza o vínculo do grupo coa tradición popular galega, combinando rap, electrónica e elementos ligados á música de raíz. A banda define o álbum como “un disco de raíz, cheo de rabia, paixón, tradición e respecto por un mesmo e polas nosas devanceiras”.

O traballo aborda conceptos como o orgullo colectivo, a clase social, a memoria histórica ou o sentimento de pertenza a unha terra. “Nun tempo no que o individualismo parece impoñerse e as oportunidades estréitanse, cremos que é fundamental reivindicar o orgullo de pertencer a unha terra, a unha historia, a unha memoria compartida”, sinalan desde a banda.

Musicalmente, o grupo asegura que este é probablemente o seu disco “máis vertixinoso”, pensado tanto para a escoita completa como para o directo, onde a enerxía do proxecto alcanza a súa máxima expresión. Entre os temas incluídos no LP figuran cancións como ‘Sube’, ‘Bate Fado’ ou ‘Nada’. 

Máis dunha década desde a trincheira musical galega

Formada por Nervo, Malvares, Frank Huxley, Busto e DJ Pol, Rebeliom do Inframundo leva máis dunha década construíndo unha proposta musical que mestura rap hardcore, electrónica e tradición galega cun discurso fortemente ligado á identidade colectiva e á reivindicación social.

Desde os seus primeiros traballos ata discos como ‘Lume’, ‘Amor ou Barbárie’ ou ‘Ilegal’, o grupo consolidouse como unha das formacións máis recoñecidas da escena galega actual. Nos últimos meses volveron demostrar a súa forza de convocatoria esgotando entradas en espazos emblemáticos como a propia Sala Capitol, algo que agora repiten coa presentación de ‘Orgulho’.

