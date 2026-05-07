Xavier Lozano, el vecino de Bertamiráns detrás de la silla-flauta viral del Tiny Desk de Amaia: "Al principio estaba reacio"

El lutier afincado en Bertamiráns confeccionó el instrumento usado por Amaia en su viral Tiny Desk Redacción

Una silla plegable convertida en instrumento musical ha situado estos días el nombre de Ames en miles de pantallas de todo el mundo. Detrás de una de las imágenes más comentadas del último Tiny Desk de Amaia se encuentra Xavier Lozano, músico multiinstrumentista afincado en Bertamiráns y conocido por crear música a partir de objetos cotidianos.

La escena se produjo durante la interpretación de ‘Nanai’, uno de los temas incluidos en el concierto grabado para el formato musical de NPR. Amaia sorprendió al público utilizando una singular silla-flauta diseñada artesanalmente por Lozano, una creación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Nacido en Badalona en 1969 y residente desde hace años en Ames, Xavier Lozano ha desarrollado una trayectoria marcada por la experimentación sonora y la reutilización de materiales. Con formación en música clásica, el artista ha trabajado con géneros muy diversos, desde la música tradicional hasta propuestas experimentales y fusiones contemporáneas.

La llamada que llevó la silla de Ames al Tiny Desk

El propio Xavier Lozano explicó en entrevistas concedidas a medios locales de su tierra que todo comenzó con una llamada de Javier, el representante de Amaia. Según relató en el programa Badalona 360, el equipo de la cantante se puso en contacto con él para trasladarle el interés de la artista navarra en incorporar alguno de sus peculiares instrumentos al concierto. "Concretamente, la silla era el que más le atraía", relata el lutier.

El músico reconoció que inicialmente recibió la propuesta con dudas. “¿Qué pasará?”, llegó a preguntarse, según contó durante la entrevista. Sin embargo, tras varias conversaciones y después de que Amaia y parte de su equipo se desplazasen hasta su casa, terminó convencido por el resultado.

En esas mismas declaraciones, Lozano aseguró que la cantante aprendió rápidamente el funcionamiento del instrumento. “Solo es necesario cumplir unos mínimos y Amaia los cumplía con creces”, explicó.

La repercusión internacional del Tiny Desk también ha comenzado a tener consecuencias directas en su actividad profesional. El amiense de adopción bromeó con el impacto mediático que ha tenido la colaboración: “Ahora tengo una agenda muy complicada por culpa de esta chica”, comentó entre risas.

Ahora tengo una agenda muy complicada por culpa de Amaia" Xavier Lozano, lutier

Música hecha con objetos cotidianos

La principal seña de identidad de Xavier Lozano es precisamente su capacidad para transformar objetos comunes en instrumentos musicales. A lo largo de los años ha conseguido crear sonidos utilizando escaleras, tuberías, vallas de obra o sillas plegables.

Parte de ese trabajo lo desarrolla además desde una vertiente divulgativa y pedagógica. El músico participa en programas de radio y televisión y organiza talleres y actuaciones, tanto en solitario como junto a su grupo Bufa & Sons, centrados en la reutilización de materiales para hacer música.

Xavier Lozano durante una de sus actuaciones con instrumentos creados a partir de materiales reutilizados Archivo

Uno de sus proyectos más conocidos es la Real Banda de Cadeiras Encartables, una formación que interpreta piezas musicales utilizando exclusivamente sillas adaptadas artesanalmente para funcionar como instrumentos de viento.

Una repercusión internacional inesperada

La aparición de la silla-flauta en el Tiny Desk disparó el interés por el trabajo de Lozano. En cuestión de horas, numerosos vídeos del concierto comenzaron a circular masivamente por TikTok, Instagram y X, convirtiendo el instrumento en uno de los grandes protagonistas de la actuación.

La colaboración con Amaia ha permitido además dar visibilidad internacional a un proyecto artístico y artesanal desarrollado desde Ames, conectando una propuesta experimental nacida en Galicia con uno de los formatos musicales más influyentes del mundo.