Santiago se vuelca contra el cáncer con 14 mesas solidarias para impulsar la investigación y la atención a pacientes

Voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer volverán a salir este jueves a las calles de Santiago Archivo

La Asociación Española contra el Cáncer movilizará este jueves a la ciudadanía compostelana con motivo del Día de la Cuestación, una jornada solidaria que contará con 14 mesas repartidas por distintos puntos de Santiago para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica y a la atención integral de pacientes y familiares.

Más de 25 voluntarios participarán en esta iniciativa bajo el lema ‘Cuando paras, nos movemos contra el cáncer’, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre una enfermedad que, según la entidad, afectará a uno de cada dos hombres y a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida.

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La campaña busca reforzar tanto la investigación oncológica como la atención social, psicológica y sanitaria que la asociación presta de forma gratuita a las personas afectadas por la enfermedad y a su entorno.

El presidente de la Junta Provincial de A Coruña de la Asociación Española contra el Cáncer, Javier Álvarez Barbeito, destacó que “cada vez que alguien se para a colaborar na Cuestación, está apoiando a miles de pacientes e á investigación”.

Localización de las mesas

La ciudadanía podrá encontrar mesas de la asociación en puntos céntricos y de gran afluencia como Plaza Roja, Plaza de Galicia, Rúa da Senra, HM Rosaleda, el Rectorado, Alcampo, A Granola o el Real Aero Club, entre otros espacios.

Las mesas funcionarán en horario de mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas, mientras que por la tarde permanecerán activas en Plaza Roja, Plaza de Galicia, HM Rosaleda y Real Aero Club entre las 16.30 y las 19.00 horas.

Además, la asociación contará con puntos colaboradores en el Hospital Provincial, el Hospital Clínico, el Colegio Huérfanas, la Farmacia Concheiros y la Consellería de Sanidade. También será posible colaborar mediante Bizum a través del código provincial 06505.

El presidente de la Junta Local de Santiago, Juan Concheiro, puso en valor la implicación solidaria de la ciudad y aseguró que Compostela “sempre soubo implicarse e estar presente cando se a necesita”.

El objetivo: alcanzar el 70 % de supervivencia en 2030

La Asociación Española contra el Cáncer impulsa actualmente la mayor red de investigación oncológica de España, con más de 3.000 investigadores y 792 proyectos activos financiados con una inversión global de 157 millones de euros.

Uno de los grandes objetivos de la entidad es alcanzar el 70 % de supervivencia en cáncer en 2030, impulsando especialmente investigaciones sobre tumores poco frecuentes o de baja supervivencia.

En la provincia de A Coruña, la asociación mantiene actualmente 38 proyectos de investigación activos con una inversión superior a los 5,3 millones de euros y presta servicios gratuitos de atención psicológica, fisioterapia, logopedia o nutrición. Solo durante 2025 atendió a más de 2.600 personas.