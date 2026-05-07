Santiago repara estos días las piedras deterioradas del Obradoiro

Operarios trabajan estos días en la reparación del pavimento histórico de la Praza do Obradoiro Eladio Lois

El Obradoiro luce estos días pequeñas zonas acotadas por trabajos de reparación y mantenimiento del pavimento histórico. Operarios especializados están llevando a cabo actuaciones de acondicionamiento sobre varias piezas deterioradas del suelo dentro del programa de conservación impulsado por el Consorcio de Santiago para el casco histórico compostelano.

Las actuaciones forman parte del denominado Programa de Mantemento dos Pavimentos Enlousados da Cidade Histórica de Santiago de Compostela, un plan orientado a conservar y reparar las piedras dañadas o desplazadas en distintos puntos de la zona monumental.

Conservación del corazón monumental de Santiago

Los trabajos se están desarrollando en una de las zonas más transitadas y simbólicas de la ciudad, tanto por vecinos como por miles de visitantes y peregrinos que llegan diariamente al entorno de la Catedral de Santiago.

El objetivo de estas intervenciones pasa por garantizar el correcto estado del pavimento y evitar el deterioro progresivo de las losas históricas, sometidas a un uso constante durante todo el año.

La actuación está promovida por el Consorcio de Santiago y cuenta con dirección facultativa de la oficina técnica del propio organismo, además de control arqueológico debido al alto valor patrimonial del entorno en el que se realizan las obras.