Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago amplía ata o 26 de xullo a exposición das esculturas do Mestre Mateo

O Concello e o Museo do Pobo Galego organizan visitas guiadas gratuítas para divulgar o valor histórico das pezas e o proceso xudicial que permitiu a súa recuperación

Adriana Quesada
07/05/2026 07:47
Estatuas de Isaac y Abraham, obras del Mestre Mateo, en Santiago de Compostela
As esculturas Abraham/Xeremías e Isaac/Ezequiel, devoltas ao patrimonio público tras décadas en mans da familia Franco, exhíbense na Ala Sur do Museo do Pobo Galego
O Concello de Santiago de Compostela e o Museo do Pobo Galego amplían a exposición temporal da restitución das esculturas do Mestre Mateo, 'Abraham/Xeremías' e 'Isaac/Ezequiel' ata o 26 de xullo. Ademais, poñen en marcha un programa de visitas guiadas dirixido tanto a grupos escolares como a particulares e grupos socioculturais e turísticos, co fin de achegar a todas as persoas interesadas o valor artístico, histórico e simbólico destas pezas clave do románico galego, así como de dar a coñecer o proceso de recuperación que permitiu o seu regreso ao patrimonio público.

No caso dos centros educativos, as visitas desenvolveranse durante este mes de maio, os martes e xoves en dous pases (11.30 e 12.30 horas) e continuarán en xuño os xoves 4 e 11 nos mesmos horarios.

Mentres, o programa de visitas para público xeral con inscrición previa, cunha capacidade máxima de 30 persoas por grupo, desenvolverase entre os meses de maio e xullo en diferentes datas e horarios, incluíndo tamén sesións especiais arredor do 25 de xullo.

En maio, haberá visitas os xoves 7 e 21 ás 16.30 horas; o xoves 14, día da Ascensión, ás 12.30 horas; e os sábados 16, 23 e 30 tamén ás 12.30 horas. No mes de xuño, as visitas serán os xoves 11, 18 e 25 ás 16.30 horas, e os sábados 20 e 27 ás 12.30 horas. En xullo, están programadas para os xoves 2, 9, 16 e 23 ás 16.30 horas, e os sábados 11 e 18 ás 12.30 horas. Ademais, con motivo do 25 de xullo, haberá sesións especiais o venres 24 ás 12.30 e 16.30 horas, e o sábado 25 ás 11.30, 12.30 e 16.30 horas.

A exposición, instalada na Ala Sur do Museo, reúne as dúas esculturas atribuídas ao obradoiro do Mestre Mateo, recuperadas polo Concello de Santiago de Compostela tras permanecer durante décadas en mans da familia Franco. A súa devolución culminou un proceso xudicial de varios anos e supuxo un fito na restitución do patrimonio e da memoria histórica.

