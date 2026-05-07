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Santiago de Compostela

Santiago abrirá el Festival de Artes Escénicas de Special Olympics con música, teatro y danza inclusiva

Aspadeza actuará este jueves en el Auditorio Abanca con un espectáculo protagonizado por personas con discapacidad intelectual

Eladio Lois
Eladio Lois
07/05/2026 10:51
Exterior del Auditorio Abanca, en Santiago
Exterior del Auditorio Abanca, en Santiago
Archivo
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Santiago abrirá el Festival de Artes Escénicas de Special Olympics con música, teatro y danza inclusiva Aspadeza actuará este jueves en el Auditorio Abanca con un espectáculo protagonizado por personas con discapacidad intelectual

Santiago de Compostela acogerá este jueves la apertura del Festival de Artes Escénicas de Personas con Discapacidad Intelectual Special Olympics 2026, una iniciativa impulsada por Afundación y Special Olympics Galicia que reivindica el arte como herramienta de inclusión social.

La primera de las actuaciones programadas tendrá lugar a las 18.30 horas en el Auditorio Abanca de Santiago y correrá a cargo de la Asociación Aspadeza, que presentará un espectáculo multidisciplinar con música, teatro, danza y audiovisual protagonizado por usuarios de la entidad.

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El programa arrancará con ‘Terra’, una actuación musical basada en la percusión. A continuación, el público podrá asistir a la representación teatral de ‘Rebelión na taberna’, seguida de un baile grupal a ritmo de merengue y de la proyección de un vídeo musical con imágenes del día a día de las personas usuarias de Aspadeza.

Las entradas para asistir al espectáculo serán gratuitas y podrán descargarse previamente a través de la plataforma Ataquilla.com. 

Cultura e inclusión social

El festival forma parte de la estrategia de impulso social y cultural de Afundación, la Obra Social de Abanca, que defiende el arte como una herramienta capaz de favorecer la integración y contribuir a romper estereotipos alrededor de las personas con discapacidad intelectual.

Desde la entidad destacan además la importancia de promover actividades accesibles y adaptadas a las capacidades de cada participante, poniendo el foco en las habilidades y capacidades artísticas de las personas participantes.

Tras la cita de Santiago, el festival continuará en Pontevedra y Vigo con nuevas representaciones escénicas protagonizadas por distintas entidades gallegas vinculadas al ámbito de la discapacidad intelectual.

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