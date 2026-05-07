Pedro Puy analizará en Santiago la relación entre política, economía y democracia

Pedro Puy participará este jueves en una nueva mesa de debate de la RSEAPS en Santiago Archivo

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS) celebrará este jueves una nueva sesión de su ciclo ‘Compostela 2023-2027. Presente y futuro’ con una mesa de debate protagonizada por el parlamentario en el Congreso de los Diputados y profesor titular de la Facultade de Dereito de la Universidade de Santiago de Compostela, Pedro Puy Fraga.

El encuentro, titulado ‘Política, economía y democracia’, tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede de la RSEAPS, situada en la Praza Salvador de Parga.

Ángeles Flórez, jefa de Reumatología del CHUS: "A balneoterapia reduce as lesións cutáneas" Más información

Durante la sesión, Pedro Puy reflexionará sobre la relación entre estos tres ámbitos en un formato abierto también a las preguntas e intervenciones del público asistente al término de la conferencia.

La presentación correrá a cargo del presidente de la Real Sociedad Económica, Francisco Loimil Garrido.

Entrada libre y retransmisión en directo

La actividad forma parte de la programación diseñada por la institución compostelana para este año dentro de su ciclo de debates y análisis sobre el presente y el futuro de la ciudad y de la sociedad.

El acceso será libre y gratuito hasta completar el aforo de la sala. Además, la mesa de debate podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago.