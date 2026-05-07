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Santiago de Compostela

O Son Do Camiño desvela los horarios de 2026: así se repartirán Linkin Park, Katy Perry y Lola Índigo los escenarios del Monte do Gozo

El festival compostelano afronta una nueva edición con todos los abonos agotados y las últimas plazas disponibles para glamping y zonas de descanso

Eladio Lois
Eladio Lois
07/05/2026 13:37
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O Son do Camiño ya tiene horarios oficiales para su edición de 2026. El festival gallego ha desvelado este jueves la distribución completa de actuaciones para las tres jornadas que volverán a convertir el Monte do Gozo en uno de los grandes epicentros musicales del verano europeo.

El evento, que se celebrará entre los días 18 y 20 de junio en Santiago de Compostela, afronta además la que promete ser la edición más ambiciosa de toda su trayectoria. El cartel reunirá durante tres días a algunas de las principales figuras internacionales y nacionales del panorama musical actual, consolidando nuevamente al festival compostelano como una referencia dentro del circuito global de grandes festivales.

O Son do Camiño vuelve a agotar todos sus abonos y consolida un récord único entre los festivales de España

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La edición de este año llegará además con un nuevo lleno absoluto. El festival ha agotado todos sus abonos, prolongando así un récord sin precedentes en España: desde su nacimiento en 2018, O Son Do Camiño ha conseguido colgar el cartel de completo en todas sus ediciones. 

Linkin Park, Katy Perry o DJ Snake marcarán los grandes momentos del festival

La jornada inaugural del jueves 18 de junio tendrá como uno de sus grandes reclamos el esperado concierto de Katy Perry, que actuará entre las 23.30 y la 01.00 horas en el escenario Estrella Galicia. Antes pasarán también por el recinto nombres como Dani Martín, Carlos Ares o Barry B. La madrugada quedará reservada para la programación electrónica del escenario Son Electro Repsol, con artistas como Héctor Oaks o Dj Gigola.

Los horarios del jueves 18 de junio estarán encabezados por Katy Perry y Dani Martín
Los horarios del jueves 18 de junio estarán encabezados por Katy Perry y Dani Martín
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El viernes 19 será el turno de uno de los conciertos más esperados del festival: Linkin Park actuará entre las 23.00 y la 01.00 horas en Monte do Gozo. La jornada contará también con actuaciones de Biffy Clyro, Sexy Zebras, Hoobastank o Carlita, además del cierre electrónico encabezado por Jimi Jules y Honeyluv.

Linkin Park liderará la programación del viernes 19 de junio en una de las jornadas más esperadas del festival compostelano
Linkin Park liderará la programación del viernes 19 de junio en una de las jornadas más esperadas del festival compostelano
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La última jornada, el sábado 20, combinará artistas nacionales e internacionales con una programación que incluirá los conciertos de Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Sen Senra, Dorian, Ortiga o Afrojack. La madrugada concluirá con un extenso set de Patrick Mason B2B HAAi y la actuación de DJ Snake

Lola Índigo, DJ Snake y Guitarricadelafuente protagonizarán el cierre de O Son Do Camiño el sábado 20 de junio
Lola Índigo, DJ Snake y Guitarricadelafuente protagonizarán el cierre de O Son Do Camiño el sábado 20 de junio
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Últimas plazas para glamping y descanso

La organización recordó además que todavía quedan disponibles algunas plazas tanto para la zona glamping como para la zona de descanso patrocinada por Idealista, dos espacios habilitados para facilitar la estancia de los asistentes durante el festival.

Estas alternativas de alojamiento podrán reservarse a través de la página oficial del evento y buscan completar la experiencia de los miles de asistentes que llegarán a Santiago desde distintos puntos de España y del extranjero. Un festival con impacto internacional

Impulsado por la Xunta a través de Concertos do Xacobeo y producido por las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, O Son Do Camiño mantiene su apuesta por consolidar a Galicia dentro del mapa internacional de grandes festivales musicales.

El evento volverá además a contar con Estrella Galicia como principal patrocinador privado y con Repsol como partner multienergético. Según explicó la organización, el festival utilizará nuevamente Nexa, el combustible 100% renovable de Repsol, para alimentar los grupos electrógenos que suministrarán energía a los escenarios.

Desde su estreno en 2018, O Son Do Camiño ha logrado atraer a decenas de miles de asistentes procedentes de numerosos países, convirtiendo Santiago y el Monte do Gozo en una de las grandes citas musicales del verano.

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