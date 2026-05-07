Más de 400 mayores llenan el tradicional almuerzo del San Xoán do Raio en Padrón

Más de 400 personas participaron en el tradicional almuerzo de la tercera edad celebrado en Padrón Cedida

Más de 400 personas participaron este miércoles en el tradicional almuerzo de confraternidad de la tercera edad organizado por el Concello de Padrón con motivo de las fiestas de San Xoán do Raio, patrón de la villa. El encuentro, celebrado en el Hotel Scala, volvió a convertirse en uno de los actos más multitudinarios y emotivos de la programación festiva padronesa.

Durante la jornada, el alcalde de Padrón, Anxo Arca, puso en valor el papel de las personas mayores en la construcción de la sociedad local y agradeció su implicación en la vida social y comunitaria del municipio. “Co voso esforzo e traballo, axudastes a facer de Padrón un gran pobo, formando ademais novas xeracións que seguen traballando polo seu futuro”, destacó el regidor durante su intervención.

El alcalde resaltó además el dinamismo de la población sénior de la localidad y destacó especialmente las aulas de Ategal de Padrón, que definió como “as máis numerosas de Galicia”.

La comida transcurrió en un ambiente festivo y de convivencia, acompañado por el tradicional sorteo de regalos, en el que se repartieron cajas de vino, cenas para dos personas y entradas para el balneario de Cuntis.

El baile más emotivo de la jornada

Uno de los momentos más destacados de la celebración llegó durante la sobremesa, animada por la actuación musical del grupo padronés UyF’75. La música acabó llevando a la pista a numerosos asistentes y dejó una de las imágenes más entrañables de la jornada con el baile protagonizado por Manuel Cascallar y Josefina Otero, de 95 y 90 años respectivamente.

Al encuentro asistieron también distintas autoridades, entre ellas el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el subdelegado en A Coruña, Julio Abalde; el portavoz socialista en el Parlamento gallego, José Ramón Gómez Besteiro, y el diputado autonómico Aitor Bouza, además de representantes municipales de Rois y Dodro.

Procesión y tradición en honor a San Xoán do Raio

La programación festiva continuó además con los actos religiosos vinculados al patrón de Padrón. Entre ellos destacó la tradicional procesión desde la casa consistorial hasta la iglesia parroquial, acompañada por los gaiteiros de la Asociación Folclórica Cultural O Pedrón.

Uno de los detalles más llamativos de la celebración fue la participación de una peregrina madrileña como portadora de la imagen del santo durante el recorrido procesional. La misa solemne estuvo cantada por la Coral Val do Sar.

Desde el Concello destacaron que la jornada volvió a evidenciar el fuerte arraigo de esta festividad y el compromiso municipal con la promoción de las tradiciones y el reconocimiento al papel de las personas mayores en la vida de la villa.