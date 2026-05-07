La Xunta destina más de 72.000 euros a mejorar dos caminos municipales en Negreira

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó las obras ejecutadas en el camino de Campolongo Xunta

La Xunta de Galicia ha destinado más de 72.000 euros a la mejora de dos caminos municipales en el Concello de Negreira a través del Plan Camiña 2025-2026. La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este jueves la actuación ejecutada en el vial de Campolongo para supervisar el resultado de unas obras dirigidas a reforzar la movilidad y la seguridad en el entorno rural.

La subvención autonómica permitió actuar sobre los caminos de Babión y Campolongo, dos vías de uso frecuente para la vecindad y fundamentales para el acceso a explotaciones y fincas de la zona. La ayuda fue distribuida en dos anualidades, con más de 35.000 euros correspondientes a 2025 y cerca de 37.000 euros previstos para 2026.

Según explicó la representante autonómica, las actuaciones ejecutadas abarcaron 1.790 metros lineales de viario y una superficie total de 2.088 metros cuadrados, permitiendo mejorar notablemente las condiciones de circulación, la durabilidad del firme y la seguridad para los usuarios.

Santiago repara estos días las piedras deterioradas del Obradoiro Más información

En el caso del camino de Babión, los trabajos consistieron en la renovación de 1.150 metros de firme, sustituyendo el pavimento anterior por una nueva capa de aglomerado en caliente para mejorar la resistencia y estabilidad de la vía. Por su parte, en Campolongo se actuó sobre otros 640 metros mediante la renovación de la capa de rodadura.

El Plan Camiña y la mejora de las comunicaciones rurales

Durante la visita, Belén do Campo destacó la importancia de este tipo de actuaciones para los municipios rurales gallegos. La delegada subrayó que “o Plan Camiña permite dar resposta ás necesidades reais dos concellos, especialmente no ámbito rural, onde a conservación dos camiños municipais resulta esencial para garantir a conectividade, facilitar a actividade económica e fixar poboación”.

En el conjunto de la provincia de A Coruña, un total de 86 concellos recibieron ayudas de la Consellería de Medio Rural dentro de la convocatoria 2025-2026, con una inversión global superior a 2,8 millones de euros.

La Xunta recordó además que la convocatoria del Plan Camiña 2026-2027, dotada con un presupuesto de 19 millones de euros, ya cerró su plazo de solicitudes el pasado mes de marzo. En esa nueva convocatoria, el Concello de Negreira presentó un proyecto para actuar en otro de sus caminos municipales.

La representante autonómica insistió en que este tipo de inversiones forman parte de la estrategia del Gobierno gallego para reforzar las infraestructuras locales y mejorar la calidad de vida de la población rural.