La USC explora el futuro del patrimonio digital con proyectos sobre realidad aumentada, memoria y museos virtuales

La Facultad de Geografía e Historia acogerá este lunes la II Jornada ‘Patrimonios culturales – miradas digitales’

La Facultad de Geografía e Historia de la Universidade de Santiago de Compostela acogerá este lunes, 11 de mayo, la II Jornada ‘Patrimonios culturales – miradas digitales’, una cita en la que alumnado del Máster Interuniversitario en Patrimonio Cultural Digital presentará diferentes propuestas innovadoras orientadas a la conservación, reinterpretación y difusión del patrimonio a través de herramientas tecnológicas.

La sesión, que se celebrará entre las 11.00 y las 13.30 horas en la Sala de Profesores, arrancará con una apertura a cargo del coordinador del máster, Xosé M. Sánchez. A partir de ahí, se sucederán distintos proyectos que combinan disciplinas como la realidad aumentada, la reconstrucción virtual, las humanidades digitales o la museología híbrida.

Entre las iniciativas destaca ‘Un Avalon inmersivo desde el patrimonio documental’, una propuesta de Marta Trillo Carballo que plantea recrear mediante realidad aumentada y realidad virtual las rutas ligadas a la leyenda artúrica, permitiendo al usuario interactuar con personajes como Merlín o Morgana durante el recorrido.

También se presentará ‘ELENA’, un sistema digital diseñado por Antonio Méndez Rodríguez para analizar y visualizar los espacios liminales presentes en el terror audiovisual contemporáneo, desde casas encantadas hasta instituciones psiquiátricas o entornos aislados. La propuesta aborda estos escenarios como parte del patrimonio audiovisual contemporáneo.

Del patrimonio rural compostelano a un museo virtual de mujeres gallegas

Otra de las propuestas con sello compostelano será ‘Habitar o territorio’, impulsada por Eva Mª Oubel Saavedra. El proyecto plantea desarrollar un mapa interactivo para catalogar y visualizar elementos de la arquitectura tradicional rural de la comarca de Santiago de Compostela, como lavaderos, molinos o fuentes, con el objetivo de contribuir a su conservación y divulgación.

La jornada incluirá además iniciativas centradas en la accesibilidad cultural, como ‘Rampas cognitivas digitales’, de María Torres Boado, que propone adaptar mediante realidad aumentada la experiencia de visitantes con TDAH y dislexia en el museo de Orsay.

Otro de los proyectos recuperará la memoria de la Expo Rexional Galega de 1909 mediante una reconstrucción virtual en 3D de espacios como la Alameda compostelana y el actual IES Rosalía de Castro. La propuesta, desarrollada por Ana Vega Mosquera, busca convertir el archivo documental en una experiencia inmersiva y educativa de cara al 125 aniversario del evento en 2034.

La programación se completa con propuestas centradas en la preservación del patrimonio inmaterial gallego, la difusión digital de la música tradicional española o la creación de un Museo de Mujeres Ilustres Gallegas basado en un modelo híbrido entre espacio físico y virtual.