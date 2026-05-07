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Santiago de Compostela

Horario y dónde ver el partido decisivo del Monbus Obradoiro este viernes

El equipo compostelano afronta en Sar una final por el ascenso directo a la primera categoría del baloncesto español

Eladio Lois
Eladio Lois
07/05/2026 13:15
Aficionados del Obradoiro siguiendo un partido en la plaza Roja
Aficionados del Obradoiro siguiendo un partido en la plaza Roja
Concello de Santiago
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El Monbus Obradoiro afrontará este viernes uno de los partidos más importantes de los últimos años. El conjunto compostelano recibe al Gipuzkoa Basket con la obligación de ganar si quiere sellar de forma directa su regreso a la primera categoría del baloncesto español y evitar unas eliminatorias de ascenso que prometen máxima exigencia.

La última jornada de la Primera FEB decidirá definitivamente el pulso que los santiagueses mantienen desde hace semanas con el Leyma Coruña, al que vencieron en su último cara a cara, por la primera posición. El equipo coruñés ya ha finalizado la fase regular tras disputar todos sus encuentros y queda ahora pendiente de lo que ocurra en el Multiusos Fontes do Sar. 

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Empatado en victorias con el equipo herculino pero con el average a favor de los picheleiros, un triunfo este viernes permitiría a los de Diego Epifanio proclamarse campeones de la categoría y regresar dos temporadas después a la élite del baloncesto nacional

Sar se prepara para otra gran noche

El encuentro se disputará este viernes a las 21.00 horas en un Multiusos Fontes do Sar que volverá a presentar un ambiente de grandes citas. Las entradas se agotaron hace días y el club habilitará además una pantalla gigante en el exterior del pabellón para todos aquellos aficionados que no hayan conseguido asiento.

Enfrente estará un Gipuzkoa Basket que tampoco llegará sin objetivos en juego. El conjunto vasco ocupa actualmente la quinta posición y todavía pelea por mejorar su situación de cara al playoff de ascenso, en busca de un cruce más favorable y del factor cancha en las eliminatorias.

Dónde ver el Obradoiro-Gipuzkoa

Los aficionados que no puedan acudir al Multiusos Fontes do Sar también tendrán opciones para seguir el partido desde casa. El encuentro podrá verse en directo a través de la G2, el segundo canal de la Televisión de Galicia, así como en la plataforma de streaming AGalega.gal.

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