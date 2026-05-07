El futuro centro de salud de A Ramallosa avanza con una inversión prevista de 4,3 millones

El director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, intervino este jueves en el Parlamento de Galicia Xunta

La Xunta prevé licitar este verano la redacción del proyecto constructivo del futuro centro de salud de A Ramallosa, en Teo, una infraestructura sanitaria para la que el Gobierno gallego prevé movilizar 4,3 millones de euros y que busca reforzar la capacidad asistencial y ampliar la cartera de servicios sanitarios del municipio.

El anuncio fue realizado este jueves por el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Alfredo Silva, durante una intervención en la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego del Parlamento de Galicia. Allí explicó que la Consellería de Sanidade ya trabaja en los pliegos necesarios para sacar adelante la redacción del proyecto constructivo durante los próximos meses.

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Según detalló el responsable autonómico, el nuevo inmueble permitirá integrar parte de la actividad de los centros de salud de Pontevea y Cacheiras en un espacio “moderno e accesible”, además de incorporar nuevos servicios sanitarios para la población del municipio.

Entre las mejoras previstas figuran nuevas áreas de odontología, higiene dental, farmacia de atención primaria, trabajo social, así como refuerzos en pediatría y atención a la mujer.

Os Tilos seguirá operativo y Pontevea mantendrá la atención provisional

Durante su comparecencia, Alfredo Silva quiso además lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Os Tilos, asegurando que el actual centro de salud de este núcleo continuará operativo incluso después de la apertura de la nueva infraestructura sanitaria. Según indicó, el objetivo es mantener la proximidad y accesibilidad de la atención sanitaria para la población.

Centro de salud de Os Tilos Cedida

El director xeral también se refirió a la situación del consultorio de Pontevea, donde actualmente la atención sanitaria se presta desde módulos provisionales debido al estado del edificio. Silva defendió que estas instalaciones temporales cuentan con climatización mediante aerotermia y cumplen con las condiciones de seguridad y prevención de riesgos exigidas.

Además, apuntó que el actual gobierno local de Teo ya licitó una actuación para resolver los problemas existentes en la infraestructura sanitaria de Pontevea.

La Xunta asegura que Teo no tiene cupos médicos sin cobertura

En materia de personal sanitario, Alfredo Silva afirmó que, pese al contexto general de escasez de médicos que afecta al conjunto del Sistema Nacional de Salud, el municipio de Teo no cuenta actualmente con ningún cupo médico sin cobertura.

Según los datos ofrecidos en el Parlamento, el servicio de atención primaria de Teo dispone de 8 médicos de familia, 2 pediatras y 9 profesionales de enfermería, además de personal de apoyo. La única vacante existente corresponde a una plaza de tarde en el centro de salud de Cacheiras, que está siendo cubierta mediante prolongaciones de jornada hasta su futura adjudicación estable.

En el cierre de su intervención, el representante del Sergas reclamó al Gobierno central medidas para paliar el déficit de profesionales sanitarios y pidió además una solución al conflicto abierto por las huelgas médicas relacionadas con el Estatuto Marco.