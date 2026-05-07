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Santiago de Compostela

El Ateneo de Santiago analizará el auge del antifeminismo y su impacto en las políticas de igualdad en Europa

La profesora de la USC Alba Alonso protagonizará este jueves una nueva sesión del Seminario Europa

Eladio Lois
Eladio Lois
07/05/2026 09:59
Alba Alonso participará este jueves en una nueva sesión del Seminario Europa del Ateneo de Santiago
Alba Alonso participará este jueves en una nueva sesión del Seminario Europa del Ateneo de Santiago
Archivo
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El Ateneo de Santiago celebrará este jueves una nueva sesión de su Seminario Europa con una conferencia centrada en uno de los debates políticos y sociales más presentes en la actualidad comunitaria: el crecimiento de los discursos y movimientos antifeministas en Europa y su impacto sobre las políticas de igualdad.

La sesión, titulada ‘Políticas de igualdad y antifeminismo en Europa’, tendrá lugar a las 19.30 horas en el Salón de Actos Isaac Díaz Pardo del Ateneo, situado en la Praza Salvador Parga. La actividad está organizada en colaboración con la Asociación Federalista de Galicia.

La conferencia correrá a cargo de Alba Alonso Álvarez, profesora titular de la Facultade de Ciencias Políticas e Sociais de la Universidade de Santiago de Compostela, y será presentada por Cristina Ares Castro-Conde, profesora de Política de la Unión Europea. 

Un análisis sobre igualdad y reacción antifeminista

Durante la intervención se analizará cómo el crecimiento de determinados actores y discursos antifeministas amenaza la continuidad de avances alcanzados en materia de igualdad de género tanto en distintos estados europeos como en las propias instituciones comunitarias.

El Ateneo destaca que la conferencia abordará este fenómeno en un contexto marcado por la transformación política y social que atraviesa actualmente Europa.

Alba Alonso está especializada en el estudio del diseño e implementación de políticas de igualdad, con especial atención a las dinámicas territoriales y al papel de actores feministas y antifeministas.

La investigadora forma parte del Grupo de Investigación Rede Armela y ha desarrollado estancias académicas en universidades e instituciones internacionales como University of Edinburgh, Vrije Universiteit Brussel o Washington State University.

Entre sus publicaciones destacan ‘El mainstreaming de género en España’ y ‘Género y Política. Nuevas líneas de análisis ante la cuarta ola feminista’. Además, cuenta con el Premio Ángeles Durán a la Innovación en los Estudios de Género y de las Mujeres.

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