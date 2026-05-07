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Santiago de Compostela

El alumnado de Arquitectura de A Coruña presenta propuestas para el parque agrario de Aríns

Los trabajos de Proyectos de Paisaje 6 abordan la relación entre territorio, producción alimentaria y ciudadanía en Santiago

Adriana Quesada
Adriana Quesada
07/05/2026 17:14
La jornada reunió a alumnado, profesorado, representantes vecinales y al concejal Xesús Domínguez para analizar iniciativas vinculadas al futuro parque agrario de Aríns
La jornada reunió a alumnado, profesorado, representantes vecinales y al concejal Xesús Domínguez para analizar iniciativas vinculadas al futuro parque agrario de Aríns
Concello de Santiago
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Los trabajos elaborados por el alumnado de Proyectos de Paisaje 6 de la Escuela de Arquitectura de A Coruña centrados en el futuro parque agrario de Aríns protagonizaron este miércoles una jornada de presentación en la que participaron representantes académicos, miembros de la asociación vecinal y el concejal de Servizos Básicos e Sustentabilidade Ambiental de Santiago, Xesús Domínguez.

La sesión sirvió para dar a conocer distintas propuestas desarrolladas por el estudiantado alrededor de este espacio, concebido como una herramienta para repensar la relación entre el territorio, la producción alimentaria y la ciudadanía. Durante el encuentro se puso el foco en el papel estratégico de los sistemas alimentarios locales y en la necesidad de reforzar la conexión entre el rural y la ciudad.

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En este sentido, Xesús Domínguez destacó la relevancia de iniciativas que vinculan universidad, tejido vecinal e instituciones, al considerar que el trabajo sobre el parque agrario de Aríns representa “una oportunidad para repensar la relación entre territorio, producción y ciudadanía”.

El edil incidió además en la importancia de los sistemas alimentarios de proximidad no solo desde el punto de vista productivo, sino también social, cultural y territorial. Según señaló, la conexión entre el campo y la ciudad continúa siendo “un elemento clave para garantizar el acceso a una alimentación saludable y para sostener economías de proximidad”.

Durante la jornada también se puso en valor el papel de la Praza de Abastos de Santiago y de las universidades como agentes implicados en la construcción de modelos más sostenibles vinculados al territorio.

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