El alumnado de Arquitectura de A Coruña presenta propuestas para el parque agrario de Aríns

La jornada reunió a alumnado, profesorado, representantes vecinales y al concejal Xesús Domínguez para analizar iniciativas vinculadas al futuro parque agrario de Aríns Concello de Santiago

Los trabajos elaborados por el alumnado de Proyectos de Paisaje 6 de la Escuela de Arquitectura de A Coruña centrados en el futuro parque agrario de Aríns protagonizaron este miércoles una jornada de presentación en la que participaron representantes académicos, miembros de la asociación vecinal y el concejal de Servizos Básicos e Sustentabilidade Ambiental de Santiago, Xesús Domínguez.

La sesión sirvió para dar a conocer distintas propuestas desarrolladas por el estudiantado alrededor de este espacio, concebido como una herramienta para repensar la relación entre el territorio, la producción alimentaria y la ciudadanía. Durante el encuentro se puso el foco en el papel estratégico de los sistemas alimentarios locales y en la necesidad de reforzar la conexión entre el rural y la ciudad.

A USC acolle unhas xornadas sobre utopías urbanas e o futuro das cidades Más información

En este sentido, Xesús Domínguez destacó la relevancia de iniciativas que vinculan universidad, tejido vecinal e instituciones, al considerar que el trabajo sobre el parque agrario de Aríns representa “una oportunidad para repensar la relación entre territorio, producción y ciudadanía”.

El edil incidió además en la importancia de los sistemas alimentarios de proximidad no solo desde el punto de vista productivo, sino también social, cultural y territorial. Según señaló, la conexión entre el campo y la ciudad continúa siendo “un elemento clave para garantizar el acceso a una alimentación saludable y para sostener economías de proximidad”.

Durante la jornada también se puso en valor el papel de la Praza de Abastos de Santiago y de las universidades como agentes implicados en la construcción de modelos más sostenibles vinculados al territorio.