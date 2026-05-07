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Santiago de Compostela

Dos centros de Santiago triunfan en el concurso de emprendimiento tecnológico de AGEF y Afundación

Proyectos del Colegio Cluny y del Politécnico compostelano fueron reconocidos entre más de medio centenar de propuestas presentadas por alumnado gallego

Eladio Lois
Eladio Lois
07/05/2026 11:48
Alumnos del Colegio Cluny y del Politécnico de Santiago fueron premiados en el certamen ‘Emprender es soñar, ¿te apuntas?’
Alumnos del Colegio Cluny y del Politécnico de Santiago fueron premiados en el certamen ‘Emprender es soñar, ¿te apuntas?’
Afundación
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Dos proyectos desarrollados por estudiantes de Santiago de Compostela se proclamaron ganadores del concurso ‘Emprender es soñar, ¿te apuntas?’, impulsado por la Asociación Gallega de Empresa Familiar (AGEF) y Afundación dentro del programa educativo ‘Empresa familiar en las aulas’.

El Colegio San José de Cluny y el CIFP Politécnico de Santiago lograron los principales premios del certamen gracias a dos propuestas tecnológicas orientadas al impacto social y desarrolladas por alumnado compostelano.

En la categoría de ESO y FP Básica, el galardón fue para el proyecto ‘SafeSphere’, diseñado por cuatro estudiantes de 4º de ESO del Colegio San José de Cluny. La iniciativa consiste en una plataforma de seguridad digital que combina herramientas de ciberseguridad, verificación de información e inteligencia artificial para proteger a usuarios, familias y organizaciones frente a amenazas informáticas, desinformación y conductas dañinas en internet.

Por su parte, el premio en Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y Superior recayó en ‘MECADRON’, un proyecto creado por cinco alumnos del Ciclo Superior de Mecatrónica Industrial del Politécnico de Santiago. La propuesta plantea un sistema de logística inteligente basado en drones autónomos guiados por inteligencia artificial para realizar entregas de paquetería en menos de 30 minutos. 

Más de 1.000 estudiantes gallegos participaron en el programa

El certamen puso el broche final a la sexta edición de ‘Empresa familiar en las aulas’, un programa en el que participaron más de 1.000 alumnos gallegos y 21 empresas asociadas a AGEF.

En total, se presentaron 53 proyectos tecnológicos de impacto social, veinte más que en la edición anterior, elaborados por 283 estudiantes de trece centros educativos gallegos.

Además del proyecto ganador de Cluny, Santiago también estuvo representada entre los finalistas de ESO y FP Básica con ‘Zampa’, otra propuesta desarrollada por alumnado del mismo colegio compostelano.

La iniciativa incluyó charlas de sensibilización impartidas por directivos de empresas familiares, visitas del alumnado a compañías participantes y talleres prácticos de emprendimiento tecnológico basados en la metodología design thinking.

Durante la entrega de premios celebrada este miércoles en Santiago, el presidente de AGEF, José Bernardo Silveira, felicitó a los estudiantes por “a gran calidade de todos os proxectos presentados” y destacó la capacidad del alumnado para crear soluciones tecnológicas con impacto social real.

Por su parte, el director gerente de Afundación, Pedro Otero, puso en valor el papel de las nuevas generaciones y la importancia de acercar el mundo de la empresa a las aulas.

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