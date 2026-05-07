Concello y Xunta cierran su primera reunión sobre turismo sin acuerdos concretos

Representantes del Concello de Santiago y de Turismo de Galicia mantuvieron una reunión de trabajo para abordar futuras líneas de colaboración en materia turística y aeroportuaria Concello de Santiago

La primera reunión de trabajo del mandato entre la concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, y el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, concluyó sin avances concretos en cuestiones como la conectividad aérea, el Xacobeo o la desestacionalización turística, aunque ambas partes acordaron mantener nuevos encuentros para seguir trabajando en estos asuntos.

Según trasladó el Concello en una nota de prensa, durante la reunión se abordó la colaboración anunciada por la Xunta en materia de rutas aéreas. Aunque Merelles confirmó que los convenios con los ayuntamientos para captar nuevas conexiones podrían firmarse este año, no concretó cómo se articularán esos acuerdos.

En este punto, Louzao insistió en la necesidad de que la Xunta impulse “una verdadera política aeroportuaria de país”, con una estrategia coordinada para los tres aeropuertos gallegos. La concejala defendió además que las aportaciones autonómicas son “bastante ridículas” en comparación con las realizadas por los municipios y aseguró que, sin el trabajo desarrollado por los ayuntamientos en los últimos años, “el sistema aeroportuario gallego caería”.

Otro de los asuntos tratados fue la convocatoria de la Comisión do Xacobeo y la planificación de actividades vinculadas al próximo Año Santo. Sobre esta cuestión, Merelles trasladó que valorará convocar la comisión en los próximos meses.

Asimismo, el Concello expuso el trabajo que está desarrollando para impulsar programas orientados a la desestacionalización turística y solicitó colaboración a Turismo de Galicia, una propuesta que, según indicó Louzao, fue recibida favorablemente.

Tras la reunión, la responsable municipal de Turismo reconoció que esperaban “avances más concretos” dada la importancia de los temas abordados, aunque mostró su confianza en que a partir de ahora se normalice la relación entre Turismo de Galicia y Santiago.

En el encuentro participaron también la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, y la directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita.