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Santiago de Compostela

Charangas, conciertos e hinchables: así será el verano cultural de Rois

El programa comenzará el 16 de mayo en Costa y se extenderá durante todo el periodo estival en colaboración con las comisiones de fiestas

Eladio Lois
Eladio Lois
07/05/2026 12:16
Actuación de OCT Chorima en 2024
Actuación de OCT Chorima en 2024
Concello de Rois
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El Concello de Rois volverá a apostar este verano por acercar actividades culturales a todo el municipio con una nueva edición de Cultura Dispersa, un programa que recorrerá las doce parroquias roisenses con actuaciones musicales, charangas y propuestas para la infancia coincidiendo con las fiestas parroquiales.

La programación arrancará el próximo 16 de mayo en Costa con la actuación del dúo Eva e Camilo y se desarrollará a lo largo de los próximos meses en coordinación con las comisiones de fiestas y el tejido asociativo local.

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El calendario continuará en junio, coincidiendo con la celebración de San Xoán, con una actuación de CDC DJ Truck en Buxán el miércoles 24. Ya en julio, Herbogo acogerá el concierto del Trío Rosel el sábado 4, mientras que la Charanga Os Celtas participará el día 18 en las celebraciones de Ribasar. 

Música, fiestas populares y actividades para la infancia

El mes de agosto concentrará buena parte de la programación de Cultura Dispersa 2026. Os Jaitas Blue actuarán el domingo 2 en Augasantas, mientras que Os Retranqueiros de Ames llevarán su espectáculo a Rois el viernes 7.

La programación continuará el martes 11 en Seira con Xoldra y el sábado 15 en Urdilde con una actuación todavía pendiente de confirmar. Además, el lunes 17 la parroquia de Oín contará con hinchables para la cativada, una de las actividades pensadas específicamente para el público infantil.

El cierre de agosto llegará el domingo 30 en Leroño, donde volverá a actuar el dúo Eva e Camilo. Ya en septiembre, OCT Chorima actuará el día 6 en Ermedelo y repetirá el 20 en Sorribas, poniendo así el broche final a la edición de este año.

Desde el Concello destacan la implicación de las comisiones de fiestas y de las asociaciones vecinales, subrayando que esta colaboración permite llevar la programación cultural a todo el territorio municipal durante varios meses. El programa cuenta además con el apoyo de la Rede Cultural de la Deputación da Coruña.

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