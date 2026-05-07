Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

9louro, Saya e Lumedoloop encabezan o cartel do ComposFest 2026 na Quintana

O festival gratuíto das Festas da Ascensión celebrará o 15 de maio a súa cuarta edición cunha aposta pola música urbana e en galego

Adriana Quesada
Adriana Quesada
07/05/2026 17:12
20260405_Padron_Pascua_9Louro-23
A Praza da Quintana acollerá unha nova edición do ComposFest cun cartel que reúne artistas emerxentes e consolidados da escena galega de electrónica, hip hop e música urbana
JUAN MARTINEZ
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620 X 50 LICEO LAPAZ

9louro, Saya e Lumedoloop chegan ao ComposFest, unha das propostas musicais máis destacadas da programación das Festas da Ascensión que terá lugar o 15 de maio na Praza da Quintana, que pasará a ser novamente un punto de encontro da música en directo en galego e da cultura urbana da cidade. 

9louro chega ao Composfest como unha das voces emerxentes da nova música urbana galega, formando parte dunha xeración que está a impulsar o uso da lingua. Co seu último álbum, 'Amorrer', presenta un universo propio no que mestura electrónica, ritmos urbanos e unha narrativa emocional ligada á realidade da súa xeración.

El lutier afincado en Bertamiráns confeccionó el instrumento usado por Amaia en su viral Tiny Desk

Xavier Lozano, el vecino de Bertamiráns detrás de la silla-flauta viral del Tiny Desk de Amaia: "Al principio estaba reacio"

Más información

Tamén estará Saya, artista compostelá con raíces palestinas e proxección internacional, que achegará ao festival unha sesión marcada pola diversidade sonora e pola cultura de club. Como DJ, combina estilos como batida, arab club ou bass, construíndo unha proposta dinámica e aberta a diferentes formas de entender a música electrónica.

Completa o cartel Lumedoloop, o trío de hip hop compostelán formado por Jamas, Møu e DJ Mil. Cunha traxectoria de máis de dúas décadas, son referentes da escena galega e chegarán ao festival co seu primeiro LP, '(Re)existencia', no que combinan poesía, denuncia social e cultura hip hop cunha identidade marcada e sen concesións.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

A reitora da USC, Rosa M. Crujeiras, inaugurou na Facultade de Matemáticas a conferencia internacional dedicada ás contribucións científicas de Enrique Macías Virgós

A Facultade de Matemáticas acolle un congreso internacional en homenaxe a Enrique Macías Virgós
Redacción
Representantes del Concello de Santiago y de Turismo de Galicia mantuvieron una reunión de trabajo para abordar futuras líneas de colaboración en materia turística y aeroportuaria

Concello y Xunta cierran su primera reunión sobre turismo sin acuerdos concretos
Adriana Quesada
La jornada reunió a alumnado, profesorado, representantes vecinales y al concejal Xesús Domínguez para analizar iniciativas vinculadas al futuro parque agrario de Aríns

El alumnado de Arquitectura de A Coruña presenta propuestas para el parque agrario de Aríns
Adriana Quesada
20260405_Padron_Pascua_9Louro-23

9louro, Saya e Lumedoloop encabezan o cartel do ComposFest 2026 na Quintana
Adriana Quesada