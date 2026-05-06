Santiago se redescubre a través de la mirada hiperrealista de Manuel Quiñoy
El artista compostelano retrata plazas, rúas y rincones emblemáticos de la ciudad en una muestra que podrá visitarse hasta el 30 de mayo
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago inaugurará este miércoles la exposición ‘Santiago D. C.’, una muestra del artista compostelano Manuel Quiñoy Zas centrada en algunos de los espacios urbanos y paisajes más reconocibles de la capital gallega.
La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas en la sala de Ámbito Cultural, situada en la planta baja de El Corte Inglés de Santiago, mientras que la exposición permanecerá abierta al público entre el 8 y el 30 de mayo.
La muestra reúne una selección de obras realizadas al óleo sobre lienzo en las que el artista ofrece una visión personal de Compostela a través de sus plazas, rúas, soportales y de la propia Catedral, convertida en uno de los grandes ejes visuales de la colección.
A través de un lenguaje realista e hiperrealista, Manuel Quiñoy construye escenas marcadas por el cuidado del detalle, el tratamiento de la luz y una atmósfera tranquila y contemplativa que invita al espectador a redescubrir la ciudad desde una mirada emocional y pausada.
Una mirada emocional sobre Compostela
Lejos de buscar una reproducción estrictamente fotográfica, ‘Santiago D. C.’ propone una reinterpretación artística de la ciudad ligada a la memoria, la identidad y las sensaciones que despiertan sus espacios cotidianos.
La exposición se convierte así en una nueva aproximación pictórica a Compostela desde una óptica íntima y reconocible, en la que los escenarios urbanos adquieren un protagonismo absoluto.
Además, durante el periodo expositivo, el propio Manuel Quiñoy estará pintando en directo en la sala de Ámbito Cultural entre las 19.00 y las 21.30 horas los días en los que no haya otras actividades programadas. La iniciativa permitirá al público conocer de cerca tanto el proceso creativo del artista como la evolución de sus obras.