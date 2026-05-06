Santiago aprueba definitivamente sus presupuestos con el apoyo de las concejalas no adscritas

Pleno municipal de Santiago en el que quedaron aprobados de forma definitiva los presupuestos tras el rechazo de las alegaciones presentadas Archivo

Los presupuestos de Santiago de Compostela han quedado aprobados de forma definitiva este miércoles tras ser desestimadas las alegaciones presentadas. Esto ha sido posible gracias a los votos a favor de las concejalas no adscritas, que se suman a los del Gobierno local (BNG y Compostela Aberta --CA--), y pese a la abstención de los dos ediles del PSOE y los once del PP.

De esta forma, las expulsadas del PSOE han ratificado el 'sí' que ya dieron a la moción de confianza a la que se sometió el mes pasado la alcaldesa, Goretti Samartín, y con la que las cuentas quedaron aprobadas de forma inicial.

Una de las edilas con esta condición, Mercedes Rosón, ha remarcado en esta nueva sesión en que su voto y el de sus tres compañeras (Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez) no sirvió para "legitimar los presupuestos", sino para "descartar una moción de censura": "El mal menor, esa es la única posición responsable".

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Entre las alegaciones, una de ellas fue formulada por un funcionario municipal, que reclamaba una subida de nivel. Sin embargo, esta reclamación ha sido excluida porque este supuesto no entra de los contemplados para este proceso y, además, "este nivel es exclusivo de la Administración del Estado", según ha expuesto el edil de Hacienda, Manuel César.

Otras dos fueron presentadas por la asociación Sandra Prego Rial, que reclamaba varias intervenciones urbanísticas. En este caso, fueron rechazadas porque "no hay ningún proceso de contratación que afecte a las mismas". "De cualquier forma, intentaremos llevar a cabo estas reclamaciones con las partidas establecidas", ha añadido César.

Este pleno incluía un último punto consistente en la corrección de errores en el proyecto; concretamente, en el apartado de subvenciones, que atiende a la modificación de la denominación de varios proyectos y entidades. Este ha obtenido el apoyo del bipartito, las no adscritas y el PSOE y la abstención del PP.

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Rechazo del PSOE y PP

Por otra parte, tanto el PP como el PSOE han reafirmado su rechazo a los presupuestos. Rosario Ferreiro (PP) ha insistido en las críticas ya realizadas anteriormente y cree que "falla el modelo de ciudad" y que, por tanto, estas son unas cuentas "sin ambición y sin proyecto de futuro".

En este sentido, ha apreciado las reclamaciones presentadas por la asociación Sandra Prego Rial, que, según ha asegurado, "eran conocidas" por el Consistorio. "Queda claro que el Gobierno local ha demostrado que no está mirando cara a la ciudadanía, sino más bien que le está dando la espalda", ha afeado.

De otro modo, la socialista Marta Abal ha aceptado que las alegaciones no caben ser admitidas "desde el punto de vista jurídico y formal", aunque piensa que el debate político "no termina aquí", ya que las formuladas por la entidad vecinal "ponen de manifiesto algunas razones por la que el Grupo Socialista no votó a favor del presupuesto".

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Así, ha reafirmado que este no es el presupuesto "ni del impulso ni de la transformación", sino que es "el presupuesto de la resignación, de la parálisis y que evidencia la ausencia de un proyecto político claro".

Reproches entre socialistas y no adscritas

Este pleno extraordinario también ha servido para escenificar un nuevo cruce de acusaciones entre socialistas y sus cuatro excompañeras de partido, que fueron expulsadas hace un año del Grupo Municipal Socialista. Rosón, refiriéndose a las críticas a su voto, ha dicho: "Nosotros no somos tránsfugas ni nos vendemos por cuatro pesetas, como sí hicieron nuestros compañeros del PSOE, que siguen en el Grupo Socialista por eso".

Recogiendo la acusación, Abal ha asegurado que normalmente optan por no contestar "directamente", pero esta vez sí que ha respondido: "Ni vendidos, ni desleales. Usted ha elegido una opción y otros hemos elegido otra. Es tan legítima la suya como la nuestra. Yo no voy a hacer descalificaciones públicas como está haciendo usted y algunos de sus compañeros pleno sí, pleno también"