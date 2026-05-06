Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago acolle a xornada 'Elas seguen na Cancha' para abordar o abandono no deporte feminino

A Federación Galega de Baloncesto organiza no Pavillón de Fontiñas un encontro aberto con Mar Rovira para analizar as causas e solucións á saída prematura das xogadoras

Redacción
06/05/2026 07:55
A iniciativa da FEGABA busca frear o abandono das mozas no baloncesto a través de formación, debate e implicación
A iniciativa da FEGABA busca frear o abandono das mozas no baloncesto a través de formación, debate e implicación
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

A Federación Galega de Baloncesto (FEGABA) celebra o vindeiro domingo, 10 de maio, a II Xornada "Elas seguen na Cancha", un acto aberto ao conxunto do deporte galego que busca poñer sobre a mesa unha das problemáticas máis persistentes do deporte feminino: o abandono prematuro da práctica deportiva por parte das xogadoras máis novas.

O evento, que terá lugar no Pavillón de Fontiñas de Santiago de Compostela, contará coa participación de Mar Rovira, autoridade na psicoloxía deportiva, ex xogadora profesional de baloncesto e autora do informe Basket Girlz, o estudo de referencia en España sobre as causas do abandono do baloncesto en xogadoras novas, elaborado en colaboración coa Federación Española de Baloncesto e impulsado por Endesa.

Mar Rovira: autoridade e experiencia ao servizo do deporte feminino

Licenciada en Psicoloxía pola Universidade de Barcelona, con Máster en Psicoloxía do Deporte, Máster en Xestión e Dirección de Empresas Deportivas e titulada como Adestradora Nacional de Baloncesto pola FEB, Mar Rovira é na actualidade responsable do Departamento de Rendemento Mental do RCD Espanyol, con foco no primeiro equipo e no filial.

La Casa das Máquinas de Santiago acogerá varias actividades del programa Compostela máis Solidaria

Compostela máis Solidaria regresa con un completo programa de planes gratis en mayo

Más información

A súa traxectoria une a vivencia directa da competición —foi xogadora profesional durante 17 anos, internacional con España, subcampioa de Europa e subcampioa da Liga Feminina— co coñecemento aplicado da psicoloxía do rendemento. Ese perfil único, que combina elite deportiva e rigor científico, é tamén o que sustenta o informe Basket Girlz.

Unha xornada que une competición e reflexión

A programación do 10 de maio combina deporte e coñecemento. A partir das 9.30 horas disputaranse as semifinais da 2ª División Cadete Feminina Santiaguesa, que se retomarán ás 13.30 horas tras a sesión central da mañá. Ás 11.30 horas terá lugar a sesión aberta con Mar Rovira, un espazo de reflexión e debate dirixido a xogadoras, adestradores, familias e técnicos deportivos en xeral, e de baloncesto en particular, no que a experta compartirá conclusións do seu traballo e claves para frear o abandono desde os propios clubs.

A actividade conta coa colaboración do Concello de Santiago. A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, animou á veciñanza a participar: "O vindeiro domingo no Pavillón das Fontiñas celébrase a segunda xornada Elas seguen na cancha, cunha sesión aberta con Mar Rovira ás 11.30 h. Animamos a toda a veciñanza a acudir." A entrada e participación serán libres.

O Teatro Principal acollerá o 7 de maio a representación de ‘Alén’, unha proposta de danza contemporánea dirixida por Esther Latorre e Hugo Pereira

O Teatro Principal acolle ‘Alén’, unha viaxe escénica aos límites da identidade

Más información

"Elas seguen na Cancha"

Esta xornada enmárcase na campaña "Elas seguen na Cancha", a iniciativa da Federación Galega de Baloncesto centrada en fomentar a continuidade das xogadoras femininas na práctica do baloncesto máis aló da categoría cadete, un dos momentos de maior risco de abandono.

Tras a primeira edición, celebrada na Estrada, FEGABA afianza o seu compromiso cunha segunda cita que amplía o alcance da iniciativa e incorpora unha voz de referencia nacional para reforzar a mensaxe: o abandono non é inevitable, e o deporte ten ferramentas para frealo.

O presidente da FEGABA, Julio Bernárdez, subliñou o valor da xornada: "Poucas veces temos a oportunidade de contar cunha persoa do calibre de Mar Rovira. Vai ofrecernos perspectivas moi valiosas para seguir traballando contra o abandono do deporte feminino. E non convido só á xente do baloncesto: convido a todas as federacións e a todos os deportes a que nos acompañen." Bernárdez destacou ademais que os adestradores en procesos de formación da Escola Galega de Adestradores poderán computar a asistencia como horas de formación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O Concello lembra que os residuos de obras menores deben depositarse no Punto Limpo ou mediante o servizo municipal de recollida, e que as verteduras ilegais poden supoñer sancións económicas

Identificado o autor das verteduras ilegais de entullos en Ponte de San Domingos
Redacción
A reunión institucional serviu para activar novas liñas de cooperación entre o Concello de Santiago e a USC tras o recente nomeamento de Rosa Crujeiras como reitora

Sanmartín e Crujeiras apostan por reforzar a colaboración entre Concello e USC
Redacción
mons. Francisco José Prieto

El arzobispo de Santiago defiende la regularización de inmigrantes como una cuestión de “dignidad”
Agencias
A USC acolle estes días a primeira visita de estudo do proxecto SacredTravels4Growth, centrada no intercambio de coñecementos sobre peregrinacións e turismo relixioso

El arzobispo alerta del auge del Camino y pide “cuidar su esencia” ante el aumento de peregrinos
Agencias