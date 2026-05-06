Santiago acolle a xornada 'Elas seguen na Cancha' para abordar o abandono no deporte feminino
A Federación Galega de Baloncesto organiza no Pavillón de Fontiñas un encontro aberto con Mar Rovira para analizar as causas e solucións á saída prematura das xogadoras
A Federación Galega de Baloncesto (FEGABA) celebra o vindeiro domingo, 10 de maio, a II Xornada "Elas seguen na Cancha", un acto aberto ao conxunto do deporte galego que busca poñer sobre a mesa unha das problemáticas máis persistentes do deporte feminino: o abandono prematuro da práctica deportiva por parte das xogadoras máis novas.
O evento, que terá lugar no Pavillón de Fontiñas de Santiago de Compostela, contará coa participación de Mar Rovira, autoridade na psicoloxía deportiva, ex xogadora profesional de baloncesto e autora do informe Basket Girlz, o estudo de referencia en España sobre as causas do abandono do baloncesto en xogadoras novas, elaborado en colaboración coa Federación Española de Baloncesto e impulsado por Endesa.
Mar Rovira: autoridade e experiencia ao servizo do deporte feminino
Licenciada en Psicoloxía pola Universidade de Barcelona, con Máster en Psicoloxía do Deporte, Máster en Xestión e Dirección de Empresas Deportivas e titulada como Adestradora Nacional de Baloncesto pola FEB, Mar Rovira é na actualidade responsable do Departamento de Rendemento Mental do RCD Espanyol, con foco no primeiro equipo e no filial.
A súa traxectoria une a vivencia directa da competición —foi xogadora profesional durante 17 anos, internacional con España, subcampioa de Europa e subcampioa da Liga Feminina— co coñecemento aplicado da psicoloxía do rendemento. Ese perfil único, que combina elite deportiva e rigor científico, é tamén o que sustenta o informe Basket Girlz.
Unha xornada que une competición e reflexión
A programación do 10 de maio combina deporte e coñecemento. A partir das 9.30 horas disputaranse as semifinais da 2ª División Cadete Feminina Santiaguesa, que se retomarán ás 13.30 horas tras a sesión central da mañá. Ás 11.30 horas terá lugar a sesión aberta con Mar Rovira, un espazo de reflexión e debate dirixido a xogadoras, adestradores, familias e técnicos deportivos en xeral, e de baloncesto en particular, no que a experta compartirá conclusións do seu traballo e claves para frear o abandono desde os propios clubs.
A actividade conta coa colaboración do Concello de Santiago. A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, animou á veciñanza a participar: "O vindeiro domingo no Pavillón das Fontiñas celébrase a segunda xornada Elas seguen na cancha, cunha sesión aberta con Mar Rovira ás 11.30 h. Animamos a toda a veciñanza a acudir." A entrada e participación serán libres.
"Elas seguen na Cancha"
Esta xornada enmárcase na campaña "Elas seguen na Cancha", a iniciativa da Federación Galega de Baloncesto centrada en fomentar a continuidade das xogadoras femininas na práctica do baloncesto máis aló da categoría cadete, un dos momentos de maior risco de abandono.
Tras a primeira edición, celebrada na Estrada, FEGABA afianza o seu compromiso cunha segunda cita que amplía o alcance da iniciativa e incorpora unha voz de referencia nacional para reforzar a mensaxe: o abandono non é inevitable, e o deporte ten ferramentas para frealo.
O presidente da FEGABA, Julio Bernárdez, subliñou o valor da xornada: "Poucas veces temos a oportunidade de contar cunha persoa do calibre de Mar Rovira. Vai ofrecernos perspectivas moi valiosas para seguir traballando contra o abandono do deporte feminino. E non convido só á xente do baloncesto: convido a todas as federacións e a todos os deportes a que nos acompañen." Bernárdez destacou ademais que os adestradores en procesos de formación da Escola Galega de Adestradores poderán computar a asistencia como horas de formación.