Primark remodelará su tienda de As Cancelas dentro de una inversión millonaria en España y Portugal

La tienda de Primark en el Centro Comercial As Cancelas Archivo

La tienda de Primark ubicada en el Centro Comercial As Cancelas, en Santiago de Compostela, será una de las once que la compañía internacional de moda reformará en España dentro de un plan de inversión de más de 85 millones de euros en la Península Ibérica.

La multinacional anunció este miércoles una inversión de 40 millones de euros en España destinada tanto a la renovación de establecimientos ya existentes como a la apertura de una nueva tienda en Talavera de la Reina. Entre los locales seleccionados para su modernización figura el establecimiento compostelano de As Cancelas, uno de los principales puntos comerciales de la ciudad.

La actuación en Santiago formará parte de un plan de actualización que afectará también a tiendas de ciudades como Santander, Zaragoza, Pamplona, Cartagena o Vitoria-Gasteiz. Según explica la compañía, las reformas incluirán una redistribución optimizada de los espacios, una imagen renovada y la incorporación de cajas de autopago para mejorar la experiencia de compra.

Una inversión ligada al 20 aniversario de Primark en España

La empresa enmarca este plan dentro de la celebración de sus 20 años de presencia en España, donde abrió su primera tienda en 2006 en el centro comercial Plenilunio, en Madrid. Actualmente, Primark cuenta con 67 establecimientos repartidos por el país y se ha consolidado como una de las cadenas de moda con mayor implantación en grandes superficies comerciales.

Desde la compañía destacan que el objetivo pasa ahora por reinvertir en su red actual de tiendas para adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores y modernizar sus espacios comerciales.

El director general de Primark Iberia, Carlos Inácio, aseguró que esta inversión refleja la “confianza” de la empresa en los mercados español y portugués y su “compromiso a largo plazo” con ambos territorios. Además, subrayó que la firma busca seguir ofreciendo una “experiencia de compra excepcional” a sus clientes.

La inversión global anunciada por Primark para España y Portugal supera los 85 millones de euros e incluye también la apertura de cuatro nuevas tiendas en Portugal. En conjunto, la expansión permitirá crear más de 300 nuevos puestos de trabajo vinculados al sector retail en la Península Ibérica.

La compañía ya había anunciado en 2022 otra inversión de 100 millones de euros en España para nuevas aperturas y ampliaciones, reforzando así su estrategia de crecimiento y renovación en el mercado ibérico.