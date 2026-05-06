O Auditorio de Galicia acolle o Obradoiro de Composición da Real Filharmonía con novas voces internacionais
Seis creadoras e creadores traballan durante cinco días con orquestra profesional nun laboratorio que culmina cun concerto aberto o 8 de maio
A Real Filharmonía de Galicia continúa desenvolvendo o seu labor de apoio ás novas xeracións de creadoras e creadores. Dentro da súa liña estratéxica, a institución promove iniciativas que buscan abrir o seu espazo ás compositoras e compositores que se atopan nos inicios da súa traxectoria profesional. Neste contexto, o Auditorio de Galicia acolle esta semana unha nova edición do Obradoiro de Composición RFG / RESIS.LAB IV, un espazo de creación, reflexión e experimentación musical.
Ao longo de cinco días, seis participantes de diferentes nacionalidades traballan no desenvolvemento das súas obras en estreita colaboración cunha orquestra profesional. Baixo a dirección de Armando Merino e coa orientación do compositor José Manuel López López, o obradoiro céntrase tanto nos aspectos formais da composición como na exploración de novas linguaxes musicais e posibilidades da escritura orquestral contemporánea. O proceso culminará o venres 8 de maio cun concerto aberto ao público no que se presentarán estas composicións inéditas.
Nesta ocasión, o público poderá escoitar as obras 'Pre-Fragments II' de Arsen Babajanyan, 'Deixar ser al buit' de Mar Caballer Llopis, 'Reactors' de John Franek, 'Infinito' de Maria Vicenza Cabizza, 'Ciudades/restos de piel, luz y otros ruidos' de Humberto Díaz Galindo e 'Aleaciones' de Andrés Poveda, todas elas interpretadas pola Real Filharmonía de Galicia.
Un director en ascenso
Armando Merino é unha das figuras emerxentes máis destacadas no ámbito da dirección orquestral contemporánea. Formado na Escola Superior de Música de Catalunya e no Conservatorio della Svizzera Italiana, desenvolveu unha sólida traxectoria internacional que o levou a colaborar con importantes formacións europeas, especialmente no repertorio dos séculos XX e XXI.
Fundador do conxunto diere/gelbe/klang, recoñecido co Bayerischer Kunstförderpreis, Merino traballa habitualmente con agrupacións especializadas en música contemporánea e participou en festivais de referencia como Wien Modern, Impuls ou Ultraschall Berlin. A súa actividade combina a dirección artística coa pedagóxica, colaborando con institucións académicas de prestixio.
Un referente da creación contemporánea
José Manuel López López é un dos compositores españois máis recoñecidos a nivel internacional. Cun catálogo que abrangue desde música de cámara ata grandes obras orquestrais e proxectos escénicos con tecnoloxía, a súa traxectoria foi distinguida co Premio Nacional de Música, entre outros galardóns.
A súa obra foi interpretada por destacadas formacións e solistas en Europa, Asia e América, e mantén unha intensa actividade docente en centros como a Universidade París 8 e o Conservatorio de París. A súa presenza neste obradoiro achega unha visión ampla e actual sobre a creación musical contemporánea.