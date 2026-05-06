Luis Penido se enfrenta este fin de semana a una de las pruebas más duras del Europeo de Montaña

El piloto compostelano Luis Penido Cedida

El piloto Luis Penido afrontará este fin de semana uno de los mayores retos de la temporada con su participación en la subida Internacional al Fito, una de las citas más emblemáticas del Campeonato de Europa de Montaña. El corredor competirá con el dorsal 33 en una prueba considerada como una de las más técnicas y exigentes del calendario continental.

La competición asturiana cuenta con un recorrido de algo más de cinco kilómetros, un desnivel cercano a los 320 metros y una pendiente media próxima al 6 %. El trazado destaca por sus numerosas curvas enlazadas, cambios de rasante y zonas de adherencia variable, factores que convierten cada ascensión en un ejercicio de máxima precisión al volante.

Debut en España del Renault Clio RS Cup campeón de Europa

La previsión meteorológica añade todavía más complejidad a la prueba. Según la organización, se esperan lluvias durante el fin de semana, una circunstancia especialmente delicada en un recorrido donde la humedad, la niebla y los cambios constantes de agarre suelen marcar diferencias entre los pilotos.

Penido llega con un punto fuerte a su favor: su experiencia en condiciones de baja adherencia. El piloto destaca por su capacidad para desenvolverse sobre asfalto mojado y gestionar situaciones complejas, una característica que podría resultar decisiva en la prueba asturiana.

La participación de Luis Penido tendrá además un atractivo añadido para los aficionados al automovilismo, ya que será la primera vez que se vea en España el Renault Clio RS Cup campeón de Europa del Grupo 5, vehículo con el que el piloto competirá en la subida.

El Renault Clio RS Cup campeón de Europa debutará en España con Luis Penido al volante Cedida

La subida al Fito volverá a reunir a miles de espectadores en las cunetas en una de las pruebas con más tradición y seguimiento dentro del automovilismo de montaña europeo, donde cualquier error puede resultar determinante.