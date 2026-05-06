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Santiago de Compostela

La Xunta y Boqueixón invertirán más de 460.000 euros para mejorar los itinerarios peatonales de Lestedo

El proyecto actuará sobre la rúa Castrelo y la avenida do Vinteseis con nuevas aceras, senda peatonal, alumbrado y mobiliario urbano

Eladio Lois
Eladio Lois
06/05/2026 13:37
María Martínez Allegue y Ovidio Rodeiro firmaron este miércoles el convenio para actuar en Lestedo
María Martínez Allegue y Ovidio Rodeiro firmaron este miércoles el convenio para actuar en Lestedo
Xunta
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La Xunta y el Concello de Boqueixón invertirán más de 460.000 euros en la mejora de los itinerarios peatonales de Lestedo dentro del Plan Hurbe, un programa autonómico destinado a financiar actuaciones urbanísticas y de revitalización territorial.

El convenio de colaboración fue firmado este miércoles por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro.

La actuación estará financiada en un 70 % por la Xunta, que además se encargará de contratar y ejecutar las obras, mientras que el Concello asumirá el 30 % restante y se responsabilizará posteriormente del mantenimiento y conservación de los espacios.

El objetivo del proyecto pasa por mejorar la integración urbana de las viviendas situadas en las proximidades de Lestedo mediante distintas actuaciones sobre la rúa Castrelo y la avenida do Vinteseis. 

Nuevas aceras, alumbrado y zonas verdes

En la rúa Castrelo se renovarán las aceras existentes y se instalarán nuevos bordillos. Además, en el margen opuesto se construirá una senda peatonal de 120 metros de longitud delimitada con bordes prefabricados tipo jardín.

Las obras incluirán también la renovación de la capa de rodadura del vial municipal y la sustitución de la señalización en este tramo.

Por su parte, en la avenida do Vinteseis se reformarán las aceras ya existentes y se ejecutarán otras nuevas para dar servicio a un nuevo espacio de aparcamiento proyectado.

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El proyecto contempla además la ejecución de una red de pluviales, nuevas canalizaciones de alumbrado público, instalación de luminarias y báculos, así como trabajos de urbanización complementarios con plantación de césped, árboles y colocación de mobiliario urbano.

Desde la Xunta recuerdan que estas intervenciones se enmarcan dentro del Plan Hurbe, una iniciativa con la que el Gobierno gallego colabora con los concellos en la mejora de espacios urbanos y equipamientos públicos orientados a la revitalización y el reequilibrio territorial.

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