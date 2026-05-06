La emblemática noria de la Ascensión ya toma forma en la Alameda de Santiago

La Alameda empieza a vestirse de Ascensión con el montaje de la tradicional noria Eladio Lois

La Alameda de Santiago de Compostela ya comienza a transformarse de cara a las fiestas de la Ascensión con el avance de los trabajos de montaje de la tradicional noria que, un año más, volverá a convertirse en uno de los grandes símbolos visuales de la celebración.

Desde el comienzo de la presente semana, alrededor de una decena de operarios trabaja intensamente en la instalación de la estructura, situada en uno de los puntos más reconocibles del parque compostelano y habitual punto de encuentro durante las fiestas. La gran atracción volverá así a dominar el perfil de la Alameda coincidiendo con la llegada de una de las semanas más esperadas del calendario festivo de la ciudad.

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Según han confirmado los propios trabajadores a Diario de Compostela, los trabajos avanzan “a buen ritmo” y la previsión es que la instalación pueda quedar completamente finalizada a tiempo para el inicio de la próxima semana, siempre que no surjan imprevistos y que la climatología acompañe durante los próximos días.

Uno de los grandes iconos de la Ascensión

La presencia de la noria se ha consolidado desde hace años como uno de los elementos más reconocibles de la Ascensión compostelana. Su silueta, visible desde distintos puntos del centro histórico, marca cada primavera el inicio del ambiente festivo en Santiago y se convierte en uno de los grandes atractivos tanto para vecinos como para visitantes.

Mientras continúan los trabajos de montaje, la actividad en la Alameda empieza ya a anticipar el ambiente que dejarán las fiestas en los próximos días, con la instalación progresiva de distintas atracciones y puestos vinculados a la celebración.

Si se cumplen las previsiones manejadas actualmente, la noria podría comenzar a funcionar ya a comienzos de la próxima semana, recuperando así una de las estampas más habituales y fotografiadas de la Ascensión compostelana.