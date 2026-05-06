El PSdeG acusa al gobierno de Goretti Sanmartín de “recortar” la conciliación y dejar fuera a familias en Santiago
Marta Abal critica la desaparición de plazas en centros socioculturales y denuncia un modelo “más centralizado y menos accesible”
La concejala del PSdeG en Santiago Marta Abal cargó este miércoles contra el modelo de conciliación impulsado por el gobierno municipal de Goretti Sanmartín, al considerar que supone “un claro retroceso” y que dificulta el acceso real de las familias compostelanas a este tipo de servicios.
La edil socialista denunció especialmente la desaparición de plazas ofertadas en centros socioculturales tanto del ámbito urbano como rural, un cambio que, según sostuvo, implica pasar “dun sistema descentralizado de proximidade repartido polo territorio a un modelo cada vez máis concentrado”.
A juicio de Abal, esta transformación reduce las alternativas disponibles para las familias y provoca una menor capacidad de conciliación. “Hai menos alternativas nos barrios, nas parroquias e menos prazas útiles na práctica para todas as familias”, afirmó.
La concejala defendió que el modelo anterior permitía acercar la conciliación a barrios y parroquias, facilitando la organización diaria y reduciendo desplazamientos. Frente a ello, aseguró que el sistema actual “vai xusto na dirección contraria ao que entendemos que é o mellor para as familias”, resumido en “menos descentralización, menos proximidade e máis concentración”.
Críticas a la gestión y a la tramitación digital
Además del cambio de modelo, la representante socialista trasladó también críticas sobre la gestión del programa municipal de conciliación. Según explicó, las familias están denunciando una normativa “excesivamente ríxida” que podría dejar fuera a potenciales usuarios.
Abal cuestionó que el sistema obligue a las familias a estar dadas de alta previamente y que no permita nuevas incorporaciones durante el periodo de solicitud. También criticó la carga burocrática exigida por el Concello, al reclamar documentación que, según afirmó, ya obra en poder de la administración municipal.
La edil del PSdeG denunció además que la tramitación sea exclusivamente digital y sin alternativa presencial, lo que considera una “importante barreira de entrada” para determinadas familias.
Entre las críticas, Abal calificó de “bastante grave” que el Concello no aclarase con antelación la localización concreta de algunos servicios, asegurando que muchas familias tuvieron que solicitar plaza “sen saber un dato básico: onde se vai prestar realmente o servizo”.
La concejala concluyó defendiendo que el problema “non é só organizativo, senón tamén un problema de modelo”, insistiendo en que la desaparición de la oferta en centros socioculturales está derivando en un sistema “reducido en alternativas, centralizado e que na práctica dificulta o acceso real á conciliación”.