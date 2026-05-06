El PP acusa a Goretti Sanmartín de “retorcer o procedemento e mentir” para apartar al interventor municipal

El edil popular José Ramón de la Fuente, en rueda de prensa PP de Santiago

El concejal del Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, acusó este miércoles al gobierno local de Goretti Sanmartín de haber “apartado do seu cargo a un interventor incómodo” tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declara nulo el cese del interventor municipal por la denegación de la prolongación del servicio activo solicitada por el funcionario.

Durante una comparecencia pública, el edil popular aseguró que el fallo judicial confirma las sospechas que el PP había expresado ya en 2024 y acusó al ejecutivo compostelano de “purgar aos funcionarios incómodos”.

O PP de Santiago pide medidas municipais de apoio ás persoas con ELA Más información

Según sostuvo De la Fuente, el gobierno local “infrinxiu a lei para apartar a un funcionario incómodo”, al considerar que el interventor fue cesado precisamente por ejercer con independencia sus funciones de control y fiscalización sobre el Concello.

El concejal fue más allá y afirmó que la información conocida en los últimos días evidencia que existió “unha decisión premeditada, orquestrada e perfectamente calculada para vulnerar a lei”.

El PP cuestiona el procedimiento seguido por el gobierno local

De la Fuente criticó especialmente que, según sostiene el PP, el gobierno esperase a que la funcionaria responsable de emitir un informe estuviese de vacaciones para activar el procedimiento y solicitar un informe “o máis axiña posible” a la Dirección de Área.

“Piden o informe exactamente o mesmo día no que a funcionaria responsable de emitilo comeza as súas vacacións”, denunció el edil popular, que considera que la decisión final se apoyó en informes de altos cargos de confianza y no en el criterio de una funcionaria independiente.

El representante del PP aseguró además que la alcaldesa trasladó inicialmente al interventor que “non había problema” con su solicitud de prolongación del servicio activo y que, días después, se le comunicó que la decisión de denegarla “xa estaba tomada e asinada”.

“Goretti Sanmartín retorceu o procedemento e mentiu”, afirmó De la Fuente, que llegó a calificar a la regidora como “mala alcaldesa e mala persoa”.

El concejal popular sostuvo también que este episodio encaja “no indisimulado intento de montar na Administración do Concello de Santiago unha auténtica rede clientelar ao servizo do BNG”, denunciando una supuesta “inflación de altos cargos e asesores”.

Además, anunció que el Partido Popular ya ha solicitado toda la documentación vinculada al procedimiento para comprobar “punto por punto” lo sucedido.

Durante su intervención, De la Fuente lanzó varias preguntas dirigidas al gobierno municipal sobre si se esperó deliberadamente a la ausencia de la funcionaria encargada del informe o si la decisión de cesar al interventor se tomó antes de completar el procedimiento administrativo.

El edil concluyó reclamando explicaciones directas a la alcaldesa sobre por qué, según sostuvo, el Concello actuó de forma distinta a como había actuado un año antes ante una solicitud idéntica presentada por el mismo funcionario.