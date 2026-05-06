El CEIP Ramón Cabanillas de impulsa la ciencia entre su alumnado con talleres, experimentos y exposiciones

Román Rodríguez visitó este miércoles las III Jornadas Científicas del CEIP Ramón Cabanillas acompañado por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la concejala de Turismo, Míriam Louzao Xunta

El CEIP Ramón Cabanillas de Santiago de Compostela celebró este miércoles sus III Jornadas Científicas, una iniciativa centrada en acercar la ciencia al alumnado de forma práctica y participativa a través de talleres, experimentos y exposiciones organizadas por el propio centro educativo.

Durante la jornada, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, felicitó al colegio compostelano por su trabajo en el impulso de la ciencia y la innovación educativa entre el estudiantado mediante propuestas “motivadoras e colaborativas”.

El representante autonómico destacó además que este tipo de iniciativas encajan con la apuesta de la Xunta por fomentar las competencias y vocaciones STEM —relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas— a través de programas específicos como Polos Creativos, Club de Ciencia o STEMBach.

Las jornadas tienen como objetivo acercar la ciencia al alumnado “dun xeito práctico e lúdico” mediante actividades relacionadas con la física, la química o la electricidad. El programa incluye obradoiros científicos, experimentos, exposiciones de animales vertebrados e invertebrados y stands mecánicos.

El alumnado, protagonista de las actividades

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es el papel activo que asume el propio alumnado. Son los estudiantes de 5º y 6º de Primaria quienes realizan las demostraciones y explican los distintos procesos científicos a sus compañeros durante la jornada.