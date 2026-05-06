De Ninghures y Mondra lanzan ‘Que se nos faga de día’, una oda al verano gallego

‘Que se nos faga de día’ reivindica las verbenas y el verano gallego a ritmo de rumba Cedida

La nueva escena musical gallega suma una de sus colaboraciones más esperadas. De Ninghures y el compostelano Mondra unen fuerzas por primera vez en ‘Que se nos faga de día’, un nuevo sencillo que ya puede escucharse en las principales plataformas digitales.

El tema nace como una celebración del verano gallego y de todo el imaginario que lo rodea. La canción, según explican sus impulsores, “cheira a salitre, herba seca e fume de San Xoán” y aspira a convertirse en uno de los himnos de los próximos seráns y fiestas estivales.

Producida por Juan de Dios Martín, ‘Que se nos faga de día’ se mueve entre ritmos de rumba y sonidos festivos para construir una pieza que funciona como una oda al periodo estival gallego. El sencillo pone el foco en las verbenas, las noches largas y el ambiente compartido entre mar y montaña, reivindicando la música y la celebración como parte de la identidad cultural gallega.

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Una unión marcada por la fiesta y la emoción

Desde el proyecto destacan que la unión entre De Ninghures y Mondra surge “como esas amizades que se reúnen no verán”, en una canción que gira alrededor del amor, el baile y el deseo de dejarse llevar.

La colaboración llega además en un momento de consolidación para ambos proyectos dentro de la música gallega contemporánea, donde se han convertido en dos de las propuestas con mayor proyección y personalidad propia.