Cáritas Diocesana de Santiago impulsa 'Arredonda': empleo social y desbroces para combatir incendios

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, participó en la presentación de Arredonda, la nueva empresa de inserción social impulsada por Cáritas Diocesana de Santiago Eladio Lois

Cáritas Diocesana de Santiago ha presentado este miércoles 'Arredonda', una nueva empresa de inserción social orientada al mantenimiento de parcelas y zonas verdes con un doble objetivo: favorecer la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y contribuir a la prevención de incendios forestales en el territorio.

La iniciativa comenzará con actuaciones sobre 86 parcelas ya inventariadas que suman un total de 120 hectáreas, aunque la previsión es ampliar progresivamente la superficie de trabajo mediante la incorporación de nuevos terrenos vinculados tanto a la diócesis como a clientes públicos y privados.

La presentación contó con la presencia del arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto; el delegado episcopal, Santiago Fernández; la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas; y el equipo directivo de la nueva empresa, que destacaron el carácter social, ambiental y comunitario del proyecto.

Arredonda comenzará su actividad con una primera base operativa en el norte de la diócesis, aunque prevé extenderse en las próximas semanas a zonas del centro y del sur del territorio diocesano, incluyendo áreas como Santiago, Ordes, Arzúa, Noia, Barbanza o Pontevedra.

Inserción laboral y cuidado del territorio

La empresa desarrollará trabajos de desbroce, limpieza de parcelas, mantenimiento de zonas verdes, podas y conservación básica del entorno mediante una planificación técnica adaptada a cada actuación.

La previsión es comenzar con una primera brigada de trabajo e ir incorporando nuevos equipos hasta alcanzar tres centros operativos y una plantilla de 13 personas a finales de 2026. De ellas, nueve participarán en itinerarios de inserción sociolaboral.

El proyecto combinará prevención de incendios, mantenimiento forestal e inserción sociolaboral Cáritas

Durante la presentación, el arzobispo de Santiago defendió que “prevenir es cuidar la vida y la creación que compartimos” y aseguró que Arredonda representa “unha expresión concreta de compromiso coa terra e coas persoas que a habitan”.

Por su parte, la directora de Cáritas Diocesana de Santiago subrayó que el proyecto nace para ofrecer “oportunidades reales de empleo” a personas con dificultades de acceso al mercado laboral. “Cada parcela cuidada es también una historia de dignidad y de futuro”, afirmó Pilar Farjas.

Desde la entidad destacan además que el mantenimiento de parcelas y la gestión de biomasa constituyen una necesidad estratégica en un contexto marcado por el abandono progresivo del rural y el incremento del riesgo de incendios forestales.

Formación y economía social

Arredonda se apoyará en un itinerario formativo desarrollado junto a la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), con el objetivo de capacitar a las personas participantes en tareas de mantenimiento forestal y de zonas verdes.

La nueva empresa se integra además dentro de la estrategia de economía social impulsada por Cáritas Diocesana de Santiago junto a iniciativas como Arroupa con Moda Re-, un proyecto que actualmente cuenta con cinco tiendas y da empleo a 36 personas en la diócesis compostelana.

La entidad trabaja también en la construcción de una nueva planta de tratamiento textil que permitirá duplicar la capacidad productiva y ampliar la generación de empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social.