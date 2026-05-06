Ángeles Flórez, jefa de Reumatología del CHUS: "A balneoterapia reduce as lesións cutáneas"

La doctora Ángeles Flórez, jefa del Servicio de Dermatología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) Cedida

La Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia celebrará este miércoles en Santiago una nueva sesión del ciclo ‘A saúde é o que importa’, una iniciativa destinada a divulgar entre la ciudadanía los beneficios terapéuticos de las aguas mineromedicinales y de la cura termal en distintas patologías.

La jornada tendrá lugar a las 19.30 horas en el salón Rahid del Hotel Araguaney y contará con entrada libre hasta completar aforo. Durante el encuentro se abordarán los efectos de la balneoterapia en enfermedades dermatológicas, dolencias reumáticas y tratamientos relacionados con el dolor crónico.

Entre las participantes estará la jefa del Servicio de Dermatología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), la doctora Ángeles Flórez, quien pondrá el foco en patologías inflamatorias y autoinmunes como la psoriasis y la dermatitis atópica.

La especialista destaca que la balneoterapia se emplea desde hace más de 2.000 años y defiende que sigue desempeñando un papel relevante como complemento a los tratamientos farmacológicos actuales. Según explica, las evidencias científicas respaldan su utilidad para aliviar síntomas como el prurito y el dolor, además de favorecer la reducción de lesiones cutáneas y disminuir el riesgo de infecciones.

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Menos dolor y menor dependencia de analgésicos

El reumatólogo del CHUS Santos Ínsua analizará durante la sesión los beneficios de la cura termal en patologías musculoesqueléticas como la artrosis o las lumbalgias.

El reumatólogo del CHUS Santos Ínsua Cedida

Según señala el especialista, este tipo de tratamientos consigue disminuir el dolor, la inflamación y la rigidez articular, mejorando además la movilidad de los pacientes. También subraya que la terapia termal ayuda a reducir la dependencia de analgésicos y antiinflamatorios.

Ínsua aclara que la balneoterapia “non é unha terapia curativa”, aunque sí la considera una herramienta complementaria eficaz para mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes, con escasas contraindicaciones y respaldo científico en procesos reumáticos.

La sesión contará también con la participación del director médico del balneario de Caldelas de Tui, el doctor Elías Festa, que profundizará en el uso de técnicas termais para abordar enfermedades vinculadas al dolor crónico, como la cervicalgia, la lumbalgia o la fibromialgia.

El experto defiende que este tipo de tratamientos contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes, reduciendo tanto el consumo de analgésicos como los periodos de baja laboral, además de favorecer el bienestar emocional y psicológico de las personas con dolor crónico.

El coloquio posterior con el público estará moderado por el director de la cátedra, el doctor Juan Gestal.