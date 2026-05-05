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Santiago de Compostela

Santiago sale a la calle contra el cáncer: mesas solidarias el 7 de mayo para impulsar la investigación

La Asociación Española Contra el Cáncer movilizará a voluntarios, pacientes y socios en el Día de la Cuestación

Eladio Lois
Eladio Lois
05/05/2026 07:57
Alameda
Alameda de Santiago 
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La Asociación Española Contra el Cáncer celebrará este jueves 7 de mayo el Día de la Cuestación en Santiago de Compostela, una jornada en la que saldrá a la calle para recaudar fondos y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de avanzar en la investigación y mejorar la atención a las personas con cáncer.

Durante la jornada, la entidad instalará diferentes mesas informativas y de recogida de donativos en distintos puntos de la ciudad, cuya ubicación concreta se dará a conocer en los próximos días. 

La Casa das Máquinas de Santiago acogerá varias actividades del programa Compostela máis Solidaria

Compostela máis Solidaria regresa con un completo programa de planes gratis en mayo

Más información

Movilización social para apoyar a pacientes e investigación

La iniciativa contará con la participación de pacientes, voluntariado y socios, que estarán presentes en las calles compostelanas para solicitar la colaboración de la ciudadanía y reforzar el compromiso social frente a la enfermedad.

El objetivo de esta acción es doble: por un lado, impulsar la financiación de proyectos de investigación oncológica y, por otro, contribuir a la humanización de la atención a las personas que conviven con el cáncer.

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Agencias