Santiago sale a la calle contra el cáncer: mesas solidarias el 7 de mayo para impulsar la investigación

Alameda de Santiago

La Asociación Española Contra el Cáncer celebrará este jueves 7 de mayo el Día de la Cuestación en Santiago de Compostela, una jornada en la que saldrá a la calle para recaudar fondos y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de avanzar en la investigación y mejorar la atención a las personas con cáncer.

Durante la jornada, la entidad instalará diferentes mesas informativas y de recogida de donativos en distintos puntos de la ciudad, cuya ubicación concreta se dará a conocer en los próximos días.

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Movilización social para apoyar a pacientes e investigación

La iniciativa contará con la participación de pacientes, voluntariado y socios, que estarán presentes en las calles compostelanas para solicitar la colaboración de la ciudadanía y reforzar el compromiso social frente a la enfermedad.

El objetivo de esta acción es doble: por un lado, impulsar la financiación de proyectos de investigación oncológica y, por otro, contribuir a la humanización de la atención a las personas que conviven con el cáncer.