Santiago reclama más coordinación en la captación de rutas aéreas tras una reunión sin grandes avances

Reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea celebrada en el aeropuerto de Santiago Concello de Santiago

El Concello de Santiago participó este lunes en el Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia, celebrado en el aeropuerto de Santiago – Rosalía de Castro, en una reunión en la que, según trasladó el gobierno local, no se produjeron avances significativos en la coordinación entre administraciones para la captación de nuevas rutas.

Desde el Concello consideran que la reunión llegó en un momento poco oportuno, sosteniendo que “ya vamos tarde para la siguiente temporada”.

Según explicó la concejala de turismo, Míriam Louzao, el Gobierno autonómico trasladó que el apoyo económico se situará en 100.000 euros por ruta, con un máximo de dos por aeropuerto, pero sin detallar cómo se articulará esta colaboración en la práctica. La edil subrayó que el Concello esperaba una reunión previa a las jornadas de conectividad celebradas la pasada semana en Reus, organizadas por Turespaña y AENA, para poder acudir con más información.

Santiago insiste en la necesidad de un modelo coordinado

Desde el ejecutivo compostelano reiteran su postura a favor de un sistema aeroportuario gallego coordinado, liderado por la Xunta y con una estrategia conjunta que vaya más allá del apoyo económico puntual.

En este sentido, Louzao lamentó que los detalles sobre las aportaciones económicas fuesen comunicados previamente a otros sectores y a las diputaciones, pero no a los concellos, y reclamó ahora una reunión específica para concretar esta colaboración.

La concelleira también puso en valor el trabajo realizado por el Concello en los últimos meses para reforzar la conectividad aérea de la ciudad, destacando que el aeropuerto compostelano prevé reabrir tras las obras con 34 conexiones, de las que 17 serán internacionales, y con enlaces a tres continentes por primera vez en su historia.

Con todo, desde el gobierno local insisten en que, a pesar de estos avances, “seguimos trabajando en solitario”, reclamando una mayor implicación y coordinación por parte del resto de administraciones y entidades.