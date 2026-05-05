Santiago instalará una pantalla gigante en la plaza Roja para seguir el partido decisivo del Obradoiro

Aficionados del Obradoiro siguiendo un partido en la plaza Roja Concello de Santiago

El Concello de Santiago instalará una pantalla gigante en la plaza Roja para seguir en directo el decisivo partido del Monbus Obradoiro contra el Inveready Gipuzkoa, previsto para el viernes 8 a las 21.00 horas. La medida busca facilitar que la afición compostelana pueda vivir el encuentro en comunidad ante la previsión de que el Multiusos de Sar registre un lleno absoluto.

La iniciativa se enmarca en el apoyo institucional al equipo en un momento clave de la temporada, con un partido trascendental para el conjunto del equipo picheleiro. Desde el gobierno local se plantea esta alternativa para que todas las personas que no consigan entrada puedan seguir el encuentro en un ambiente colectivo en pleno centro de la ciudad.